Isernia, coerenza e coraggio per amministrare: endorsement di Nencini per Castrataro

SPAZIO ELETTORALE/ Il senatore del Psi ha presentato il suo romanzo storico 'Solo' dedicato a Giacomo Matteotti, l'eroe antifascista che ha pagato con la vita la difesa della democrazia e della libertà. GUARDA LA VIDEOINTERVISTA

di Deborah Di Vincenzo

ISERNIA. Per amministrare oggi non c'è bisogno di eroi, ma di coerenza e coraggio. Lo ha detto il senatore del Psi e presidente dalla Settima commissione permanente del Senato Riccardo Nencini arrivato a Isernia per sostenere la candidatura a sindaco di Piero Castrataro e presentare il suo romanzo storico 'Solo', dedicato a Giacomo Matteotti, l'eroe antifascista che ha pagato con la vita la difesa della democrazia e della libertà.

“Due motivi per ritornare a Isernia dopo la precedente campagna elettorale – ha detto il senatore - ma credo che questa volta andrà molto meglio. Associamo due figure che hanno avuto nella vita esperienza amministrativa ed entrambi l'hanno messa a disposizione della loro terra. Il primo con un destino terribile, che non auguro a nessuno. Però è una storia di coerenza e coraggio che serve ancora oggi per governare bene le città che si amano”.

Mancano ormai pochissimi giorni al ritorno alle urne. Importanti i test di Milano, Napoli, Roma e Torino, ma non solo. “Isernia – ha detto ancora Nencini – è fra le città medie in una regione dove governano amministrazioni di colore diverso. Penso che potrebbero venir fuori belle sorprese, che daranno il segno di un'Italia dove i sondaggi puntano verso una destra populista. Ma le amministrazioni locali alla fine segnano una discontinuità rispetto ai sondaggi”.

Nencini è presidente della commissione che si occupa di Istruzione e Beni Culturali. In questa fase si sta assistendo a una vera e propria ripartenza dopo una lunga fase di stop determinata dalla pandemia. Ma resta il nodo delle discoteche. “C’è stata un’attenzione giusta da parte del governo – ha detto in merito il senatore - Nella commissione che presiedo è prevalsa però, soprattutto nelle ultime settimane, la tendenza a puntare alla piena capienza sia per i luoghi di cultura, sia per i luoghi di spettacolo, sia per i luoghi di sport. Non vedo perché le discoteche debbano essere messe ai lati”.

All'incontro, ospitato sulla terrazza del bar Centrale e moderato dal giornalista Filippo Massari, hanno partecipato – insieme all'aspirante primo cittadino Castrataro – i componenti della lista Isernia Verde e Solidale e il segretario regionale del Psi Molise Marcello Miniscalco.

