Comunali, Testa: “Isernia riparte con la Lega e con il turismo sportivo”

SPAZIO ELETTORALE/ La ricetta del candidato del Carroccio per rilanciare l’economia locale

ISERNIA. Isernia riparte dal 5 ottobre con una amministrazione targata Lega. Ne è certo il consigliere comunale uscente e candidato alle imminenti elezioni per il rinnovo della squadra di Palazzo San Francesco Stefano Testa, che punta tutto sul binomio sport e turismo quale volano di sviluppo per il territorio pentro.

“Abbiamo già visto come nelle regioni governate dalla Lega – spiega il capogruppo leghista - il turismo sia uno strumento fondamentale di promozione territoriale. E sappiamo, al contempo, come lo sport sia in grado di restituire sorriso e fiducia nella gente. La nostra idea è semplice e di facile attuazione – prosegue Testa – e parte dal turismo sportivo, quale strumento di sviluppo economico del territorio, in grado di attrarre persone, generare nuovi posti di lavoro e opportunità per i giovani, oggi sempre più costretti a cercare un futuro lontano dal nostro Molise”.

L’esponente del Carroccio entra così nel dettaglio: “Due gli asset su cui intervenire: la promozione di eventi nazionali coinvolgendo le Federazioni sportive e la valorizzazione, riqualificazione e la creazione di impianti, creando percorsi sportivi in grado di catalizzare l’attenzione e, dunque, la partecipazione di migliaia di appassionati. Lo sport – commenta ancora Stefano Testa - può far ripartire un’intera regione e portare un pubblico numeroso con eventi di grande portata. Con tale binomio portiamo, dunque, le splendide cartoline del Molise in tutta Italia e portiamo l’Italia in Molise”.

Grande attenzione anche sul turismo a misura di disabili, per i quali Testa condivide appieno che venga portato a compimento il progetto dell’ex amministrazione Melogli di abbattimento delle barriere architettoniche, iniziativa che, nonostante la sua importanza, è stata accantonata dai sindaci che si sono succeduti.

“Il mondo della disabilità – ha concluso Testa – comprende oggi in Italia oltre 4 milioni di persone che non vanno lasciate da sole. La Lega ad Isernia si batterà per questo, rendendo la nostra cittadina meta privilegiata per il turismo accessibile”.

