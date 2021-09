Isernia, Serracchiani lancia la volata a Castrataro: l'uomo giusto per conquistare la città

La vicepresidente del Pd: “Con Piero puntiamo a mantenere con forza un presidio del centrosinistra in Molise”. GUARDA LA VIDEOINTERVISTA

di Deborah Di Vincenzo e Pietro Ranieri

ISERNIA. “Il centrosinistra può conquistare Isernia e Piero è l'uomo giusto per vincere questa sfida”. Lo ha detto la vicepresidente del Pd e capogruppo alla Camera Debora Serracchiani oggi in città per sostenere la coalizione guidata dall'aspirante sindaco Castrataro in vista delle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre.

“Un candidato forte - ha infatti sottolineato - una coalizione larga e altrettanto forte. Noi puntiamo con Piero a conquistare la città e a mantenere con forza un presidio del centrosinistra in Molise. Anche perché riteniamo che ci siano questioni sulle quali la presenza del centrosinistra sia particolarmente importante. Penso ad esempio alla sanità pubblica, che vorremmo rimanesse tale e che si rafforzasse. Queste amministrative saranno un passaggio importante, dove il centrosinistra può fare molto bene, mantenendo la buona amministrazione dove abbiamo governato e riconquistando città altrettanto importanti”

Isernia, come più volte ribadito in queste settimane di campagna elettorale, si prepara a una sfida importante e determinante per il suo futuro: quella dettata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. E naturalmente fondamentale in tal senso sarà il ruolo del sindaco. “I sindaci giocheranno un ruolo importante – ha detto in merito la vicepresidente del Pd – I grandi progetti maturano certo a livello nazionale, ma poi è anche vero che devono essere calati sul territorio. Per questo abbiamo bisogno di sindaci competenti, capaci, che siano in grado di avere relazioni molto forti anche a Roma, perché c'è la necessità non soltanto di avere progetti, ma anche di utilizzare bene le risorse e farlo entro un tempo molto ridotto.

Penso ad esempio al tema della infrastrutture, che è importantissimo. Per Isernia ci sono dei fondi nel Pnrr e sarà estremamente importante che l'amministrazione comunale (e naturalmente anche l'amministrazione regionale) prestino attenzione a questo territorio”.

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!