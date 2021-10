Isernia, l'ora del silenzio elettorale: le proposte dei tre sindaci punto per punto

Pagina 1 di 2

Melogli, Tedeschi e Castrataro in lizza per succedere a d’Apollonio: il riepilogo di programmi e promesse ai cittadini alla vigilia del voto

ISERNIA. Cala il sipario sulla campagna elettorale per le Comunali di Isernia: dopo giornate concitate che hanno visto la politica al centro del dibattito, inizia il silenzio che, mettendo fine a comizi, confronti e presentazioni, conduce al voto previsto per domenica 3 e lunedì 4 ottobre.

Tre, come noto, i candidati sindaci. In ordine alfabetico: Piero Castrataro per il centrosinistra, ingegnere nucleare ed ex assessore lampo della giunta De Vivo, che oggi è appoggiato da 5 liste (Isernia Futura, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Volt e Isernia Verde e Solidale); Gabriele Melogli per il centrodestra (senza Fratelli d’Italia), avvocato e sindaco di Isernia nel decennio 2002-2012, oggi portato da 7 liste (Forza Italia, Lega – Salvini Premier, Unione di Centro, Popolari per l’Italia, Rinascimento – Alleanza per il Futuro, Isernia Migliore e Iris); Cosmo Tedeschi, imprenditore edile, già consigliere regionale e provinciale e consigliere comunale uscente di Palazzo San Francesco, candidato civico oggi supportato da 4 liste (le civiche Progetto per Isernia, Isernia Civica e Officina delle idee per Isernia più quella di Fratelli d’Italia).

Dopo botte e risposte continue e ‘sfilate’ di leader politici nazionali, nelle ultime settimane gli aspiranti primi cittadini hanno avuto modo, in più occasioni, di spiegare i punti del loro programma elettorale.

Castrataro punta su mobilità sostenibile, energie rinnovabili, nuovo piano del traffico e sinergia tra Comune, università e aziende del territorio. Melogli, sulla scia dei suoi anni al vertice dell’ente comunale, ambisce a terminare le opere da lui iniziate: in primis implementare le potenzialità dell’auditorium destinandolo ad ospitare conservatorio, università e altri centri di cultura come biblioteca e cinema, poi risistemare la pianta organica municipale servendosi anche del Pnrr e infine realizzare il parco del Paleolitico. Tedeschi, invece, crede nella necessità di attuare il piano urbano commerciale e rimodulare il piano di sosta a pagamento, portare in città la facoltà di Scienze religiose e l’Accademia delle belle arti e creare percorsi turistici e sportivi integrati e funzionali.

Ecco nel dettaglio le proposte e le posizioni espresse dai tre contendenti.

LOTTO ZERO. Castrataro sente di dover coinvolgere la cittadinanza per capire se l’opera è necessaria alla città e al sistema di infrastrutture del Molise. Importante per lui sarà anche capire l’impatto che la realizzazione avrebbe dal punto di vista idrografico, anche in virtù dei costi e dei benefici derivanti.

Melogli, dal canto suo, ritenendosi ‘favorevole senza mezzi termini’ al Lotto Zero e ribadendo l’assenza di pericolo, afferma di voler nuovamente effettuare sondaggi e analisi di ogni genere.

Tedeschi, poi, quasi in linea con il candidato del centrosinistra, afferma di voler coinvolgere i cittadini ma aggiunge che “se il Lotto Zero è un’opera determinante, sicuramente dovrà essere attenzionata dall’amministrazione comunale di Isernia”.

SANITÀ E OSPEDALE. Le armi di Tedeschi per impedire la chiusura di altri reparti del Veneziale saranno determinazione e “un pizzico di cattiveria”, da usare dinanzi le autorità di Campobasso e di Roma.

La difesa della sanità pubblica regionale, secondo Castrataro, rappresenta la battaglia di una comunità, non solo della destra e della sinistra e per questo propone di scendere in piazza coinvolgendo la cittadinanza.

Melogli, ricordando come la sua firma sia stata determinante per l’apertura nel 2004 di Cardiologia, ribadisce come nel Pnrr ci sono 100 milioni per l’ospedale di Isernia che saranno importanti anche per provvedere a 900 nuove assunzioni annunciate dal governatore Toma.

VIABILITÀ E TRAFFICO. Melogli punta sulle piste ciclabili e il rinnovo del parco autobus cittadino, anche nel rispetto delle politiche ambientali nazionali ed europee, servendosi semmai di finanziamenti europei.

Tedeschi, dal punto di vista della mobilità sostenibile, propone un nuovo tariffario per le strisce blu e navette elettriche economiche da 20/25 persone, tali da passare per corso Marcelli e collegare la stazione al monumento e all’ospedale.

Nuovo piano del traffico per garantire gli spostamenti dei veicoli in maniera tranquilla, specialmente all’uscita delle scolaresche è la linea di Castrataro: realizzabile attraverso una mappatura dei percorsi dei cittadini. Senza dimenticare una risoluzione del problema degli stalli a pagamento e l’introduzione delle strisce rosa per le donne incinte.

SOCIALE. La presenza, all’interno delle 5 liste di Castrataro, di persone esperte nel settore dell’assistenza consentirà di creare progetti di integrazione e collaborare con le associazioni che aiutano le persone in difficoltà, come ipovedenti, disabili di vario genere e non autosufficienti. Inoltre, si potrà valutare di affidare le strutture comunali alle onlus e fare in modo le stesse, attraverso il superbonus, possano ristrutturare l’immobile.

Tedeschi, invece, sta valutando l’idea di costituire gruppi che avranno il compito di valutare i progetti riguardanti il sociale guardando da vicino i bisogni del territorio.

Melogli porta all’attenzione degli elettori come, durante il proprio mandato sindacale, la sua giunta abbia provveduto ad aprire l’Afasev, il ‘Dopo di noi’ e il centro per i malati di Alzheimer: la base per continuare ad aprire le porte del Comune a disabili e bisognosi.

