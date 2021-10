Comunali, date e orari: ecco come si vota

Urne aperte domenica 3 e lunedì 4 ottobre a Isernia e in altri 29 centri molisani. A Chiauci arriva il commissario prefettizio

CAMPOBASSO/ISERNIA. Elezioni amministrative: sono 30 i comuni molisani chiamati al voto per scegliere il sindaco e i componenti del Consiglio il 3 e 4 ottobre. I riflettori sono puntati su Isernia, mentre gli altri 29 centri al voto sono tutti piccoli comuni al di sotto dei 4mila elettori. In verità sarebbero state 31 le amministrazioni da rinnovare, ma a Chiauci sarà nominato un commissario in quanto non c'è stata nessuna lista presentata.

Nel dettaglio, in provincia di Campobasso si andrà alle urne in 14 comuni: Baranello, Casacalenda, Civitacampomarano, Guardiaregia, Matrice, Molise, Morrone del Sannio, Portocannone, Rotello, San Biase, San Giacomo degli Schiavoni, San Massimo, Sepino e Ururi.

In provincia di Isernia, oltre che nel capoluogo pentro, si voterà invece in altri 15 comuni: Acquaviva d'Isernia, Bagnoli del Trigno, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Carpinone, Castel San Vincenzo, Colli a Volturno, Forlì del Sannio, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pettoranello del Molise, Pizzone, Roccamandolfi e San Pietro Avellana.



In totale sono poco più di 57mila gli elettori molisani (35.531in provincia di Isernia e 21.727 in provincia di Campobasso).

Le urne rimarrano aperte dalle 7 alle 23 di domenica 3 ottobre e dalle 7 alle 15 di lunedì 4 ottobre. Gli eventuali ballottaggi si svolgeranno il 17 e 18 ottobre.

COME SI VOTA. Nei Comuni fino a 15mila abitanti si può tracciare un segno solo sul candidato sindaco o solo sulla lista collegata al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata al medesimo candidato sindaco: in ogni caso il voto viene attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco collegato. È eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Nei Comuni con più di 15mila abitanti si può tracciare un segno solo sul candidato sindaco (in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco), tracciare un segno solo su una delle liste collegate al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco (in entrambi i casi il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista di candidati consiglieri), esprimere il voto 'disgiunto', tracciando un segno sul candidato sindaco e un altro segno su una lista non collegata (in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non collegata).

È eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno); qualora nessun candidato raggiunga la soglia si torna a votare domenica 17 e lunedì 18 ottobre per il ballottaggio tra i due candidati più votati.

LE PREFERENZE. Le preferenze si esprimono scrivendo negli appositi spazi il cognome dei candidati consiglieri comunali della lista votata. Nei comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti si può esprimere una sola preferenza.

Nei comuni con popolazione superiore a 5mila abitanti è possibile esprimere due preferenze per i candidati a consigliere comunale. In caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare una candidata di genere femminile e un candidato di genere maschile (o viceversa), pena l’annullamento della seconda preferenza.

Messo a punto anche il protocollo anti-Covid, per scongiurare la diffusione del coronavirus.

