Sanità, in Molise i migliori servizi territoriali d'Italia

Il dato emerge dallo studio eseguito ai ricercatori dell'Istituto per la Competitività

CAMPOBASSO. Il Molise, insieme al Veneto e alla Toscana risulta essere la regione con i migliori servizi sanitari territoriali. Questo, come riferisce l'agenzia Dire, il dato emerso da un recente studio. Partendo dalle principali variabili riportate nell'Annuario statistico del Servizio sanitario nazionale, i ricercatori dell'Istituto per la Competitività (I-Com) hanno infatti elaborato un indice sintetico, riportato in un comunicato stampa, che fotografa le disparità regionali in termini di servizi sanitari territoriali.

Al quarto posto si posiziona l'Emilia-Romagna con 56 punti mentre nella seconda parte della classifica troviamo con 30 punti la Lombardia i cui risultati dipendono in larga parte da un sistema molto sbilanciato sui servizi ospedalieri anziché sulla componente territoriale. A grande distanza, con 21 punti, si posiziona il Lazio, seguito solamente da Valle d'Aosta (14), Calabria (11) e provincia autonoma di Bolzano (7).

Sono questi alcuni dei dati principali che emergono dal rapporto dal titolo 'Programmare dopo la tempesta. Quali modelli di governance e cura per il Ssn post pandemia' condotto da I-Com e presentato oggi nel corso di un'iniziativa a cui hanno preso parte oltre venti relatori tra accademici, esperti e rappresentanti delle istituzioni, della politica e del mondo produttivo.

