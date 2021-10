Isernia, lettera aperta di Sara Ferri ai cittadini: con noi più diritti in Comune

SPAZIO ELETTORALE/ La candidata di ‘Isernia Verde e Solidale’ a sostegno di Castrataro sindaco spiega i motivi della candidatura agli elettori: un impegno costruito giorno per giorno in difesa dei più deboli e per favorire maggiore uguaglianza sociale

ISERNIA. Ultimo giorno di campagna elettorale anche per Sara Ferri, la nota attivista isernina da anni impegnata nel sociale e nei progetti di integrazione, che ha scelto di candidarsi come capolista di ‘Isernia Verde e Solidale’ a sostegno dell'aspirante sindaco del centrosinistra, Piero Castrataro. In una lettera aperta ai cittadini di Isernia Ferri ha voluto illustrare nel dettaglio le regioni di una candidatura nata per portare avanti quei valori che da sempre contraddistinguono la sua azione politica: un impegno costante, 365 giorni l'anno, che non nasce certo in periodo di elezioni.



“Negli ultimi anni - scrive Sara Ferri - la nostra città sta registrando un grave arretramento economico, sociale e culturale, che sembra irreversibile. - spiega il volto noto della sinistra pentra - Abbiamo urgente bisogno di invertire la rotta, voltare pagina e i volti che rappresentano la nostra lista rendono effettivamente l’idea del nostro modo di essere e di pensare. Donne e uomini liberi che hanno a cuore lo sviluppo e l’avanzamento della nostra città e che da anni si impegnano attivamente per favorire cultura, uguaglianza sociale, lavoro e buone pratiche”.

Mossi dallo slogan ‘Diritti In Comune’, gli uomini e le donne della lista di Sara Ferri sognano di rimettere al centro "la persona, i suoi bisogni e la partecipazione attiva”. “Questo - spiega - è possibile solo attraverso il riconoscimento delle libertà individuali di tutte e tutti, senza distinzione di genere, razza e cultura. Ma soprattutto salvaguardando la sanità pubblica, e rendendola sempre più attenta alle esigenze dei cittadini a cominciare dal Pos".

“Adeguata attenzione deve essere rivolta ai servizi essenziali, in particolare quelli sociali. Occorre garantire, anche gratuitamente, i servizi scolastici per la prima infanzia anche alle famiglie meno abbienti - aggiunge l’attivista - A partire da questo, Isernia tornerà ad essere attrattiva e inclusiva. Diventerà una città delle botteghe degli artigiani e dei commercianti, la città dei servizi, anche avanzati, per tutto il territorio provinciale. Un luogo dove conviene tornare a vivere, studiare e lavorare”.

“E’ necessario mettere al centro delle scelte il concetto di bellezza, rivedendo i piani urbanistici, soprattutto nel centro storico cittadino - prosegue la Ferri - Sarà dunque importante tutelare il territorio, sia impedendo speculazioni dannose per l’ambiente come il disastroso Lotto Zero, sia investendo le risorse verso interventi di riqualificazione del verde pubblico e la messa in sicurezza delle scuole. Così come bisognerà rivolgere attenzioni a tutte le strutture comunali al fine di garantire l’efficientamento energetico e un preciso esame delle condizioni igienico-sanitarie”.

Secondo Sara Ferri, la città andrebbe ridisegnata sostenendo le associazioni cittadine esistenti, a partire dalle società sportive e ricreative, che oggi lavorano senza strumenti di supporto e senza strutture adeguate. A suo giudizio, è arrivato il momento di mettere in moto tutti i necessari strumenti per far sì che Isernia sia concretamente una Smart City.

“Uno dei nostri obiettivi principali – chiosa Ferri - è smantellare ogni forma di strumentalizzazione: un fenomeno molto utilizzato da alcune organizzazioni politiche che producono danni attraverso narrazioni falsate e diffamatorie, contro chiunque scelga di impegnarsi sul territorio. Abbattiamo il muro della paura, dell’omertà, e della solita politica fatta di favoritismi e disuguaglianze sociali. Per questo, per portare in Consiglio comunale le sensibilità, i progetti e i valori della sinistra è importante sostenere la coalizione a sostegno del candidato sindaco Piero Castrataro e la lista di Isernia Verde e Solidale” .

