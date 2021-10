Coronavirus, il Molise respira: Rt e incidenza più bassi d’Italia

In calo anche l’occupazione di posti letto, sia ordinari che di terapia intensiva

CAMPOBASSO. Coronavirus, il Molise ha l’indice di contagio Rt e l’incidenza più bassa d’Italia. Un dato positivo, quello che emerge dal monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità e del Ministero della salute.

Più che dimezzato l’Rt, a 0,44 (la settimana scorsa era a 1,06), nel periodo compreso tra il 20 e il 26 settembre, contro una media nazionale di 0,83.

In netto ribasso anche l'incidenza dei nuovi casi, in Molise 9,1 su su 100mila abitanti, con la media italiana che è di 37. Il tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva è al 2,6% per cento, quello in area medica è dello 0,6%.

