Museo e aule di studio: il Comune compra l’antico edificio

L’amministrazione di Fornelli ha sottoscritto l’atto definitivo d’acquisto dell’immobile facente parte del palazzo Carmignano D’Acquaviva Laurelli di circa 800 metri quadri



FORNELLI. Uno spazio di circa 800 metri quadri per ospitare un museo, ma anche aule studio e un’area conferenze con 70 posti.

Un altro progetto diventa realtà a Fornelli, dove nei giorni scorsi il sindaco Giovanni Tedeschi, insieme alla sua maggioranza, ha sottoscritto l’atto definitivo di acquisto di un immobile facente parte del palazzo Carmignano D’Acquaviva Laurelli, grazie ad un finanziamento regionale pari a circa mezzo milione di euro.

“Ringraziando i signori Veronica, Francesca e Roberto Lombardi che hanno prescelto la collettività fornellese anteponendola ad interessi privati – si legge sulla pagina Facebook del Comune - consegniamo alla cittadinanza questo ulteriore risultato, come in passato promesso dal sindaco. In questo luogo sorgerà un museo, aule di studio e per le conferenze con 70 posti a sedere.

Contro tentativi maldestri di sabotaggio ed in barba a chi non ha avuto il coraggio di esporsi nel momento necessario, aggiungiamo un altro importante tassello a quello che è il progetto di rivoluzionare Fornelli e portarlo ancora una volta all’attenzione regionale e nazionale”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!