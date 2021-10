Comunali, su isNews la diretta dello spoglio: aggiornamenti in tempo reale

La testata garantirà un servizio costante di informazione sui risultati delle amministrative a Isernia, con notizie anche sugli altri centri del Molise chiamati al voto. Appuntamento dalle 15 di lunedì 4 ottobre

CAMPOBASSO/ISERNIA. Sono 30 i comuni molisani chiamati al rinnovo delle amministrazioni comunali nella tornata elettorale appena iniziata. Riflettori puntati sulla città di Isernia e, dunque, sulla sfida a tre - tra Piero Castrataro, Cosmo Tedeschi e Gabriele Melogli – per la guida di palazzo San Francesco.

Considerata la rilevanza dell'evento, isNews garantirà un servizio di informazione costante, con aggiornamenti in tempo reale dalle 23 sezioni elettorali del capoluogo pentro, interviste dalle sedi dei partiti e ospitate live presso la redazione di via Giovanni XXIII, 70. In studio presenti i giornalisti Alessandra Decini, Deborah Di Vincenzo e Pietro Ranieri che si collegheranno in diretta dai seggi con il direttore di testata Pasquale Bartolomeo. Appuntamento dalle ore 15 di lunedì 4 ottobre su www.isnews.it e sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/isnews.it.

Nell’occasione verranno forniti anche i dati disponibili relativamente agli altri 29 centri molisani, tutti sotto i 4mila elettori, alle urne.

Nel dettaglio, in provincia di Campobasso si vota nei comuni di: Baranello, Casacalenda, Civitacampomarano, Guardiaregia, Matrice, Molise, Morrone del Sannio, Portocannone, Rotello, San Biase, San Giacomo degli Schiavoni, San Massimo, Sepino e Ururi.

In provincia di Isernia, oltre che nel capoluogo pentro, si vota nei centri di: Acquaviva d'Isernia, Bagnoli del Trigno, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Carpinone, Castel San Vincenzo, Colli a Volturno, Forlì del Sannio, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pettoranello del Molise, Pizzone, Roccamandolfi e San Pietro Avellana.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!