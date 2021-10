Comunali, in Molise ha votato il 12,64 per cento degli elettori

L’affluenza più alta (ma in calo rispetto al 2016) è a Isernia, dove si è recato alle urne il 13,74 per cento degli aventi diritto



CAMPOBASSO/ISERNIA. Seggi aperti dalle 7 di questa mattina per eleggere sindaci e consiglieri in 30 comuni del Molise.

Riflettori accesi su Isernia, dove alle ore 12 ha votato il 13, 74 per cento degli aventi diritto.

L’affluenza in Molise è stata del 12,64 per cento: 11,45 per cento in provincia di Campobasso e 13,37 per cento in provincia di Isernia.

Rispetto alle amministrative di 5 anni fa si è comunque registrato un calo dell'affluenza. A Isernia, nel 2016, alle ore 12 aveva votato il 19,63 per cento degli aventi diritto. In Molise, alla stessa ora, fu del 18,77 per cento.

Nel 2016 le amministrative si svolsero in un'unica giornata, il 5 giugno.

