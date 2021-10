Comunali in Molise, affluenza alle urne al 34,84 per cento

Il dato riferito alle ore 19. Nella città di Isernia ha votato il 37,75 per cento degli elettori

CAMPOBASSO/ISERNIA. Affluenza alle urne al 34,84 per cento nei 30 comuni del Molise chiamati al rinnovo dell’amministrazione comunale. Il dato è stato rilevato alle ore 19.

Più nel dettaglio, in provincia di Campobasso si è recato ai seggi il 32, 46 per cento degli aventi diritto; mentre in provincia di Isernia il 36,29 per cento.

Nella città più popolosa, ossia nel capoluogo pentro, hanno votato 7320 elettori, vale a dire il 37,75 per centro degli aventi diritto. Percentuale in calo rispetto al 2016, quando alla stessa ora si registrava il 51,15 percento. Tuttavia, allora le operazioni di voto si svolsero in un’unica giornata, ossia il 5 giugno.

