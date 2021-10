Comunali, vince la sfida contro il quorum: Della Porta già riconfermato sindaco

A San Giacomo degli Schiavoni, alle 19 di oggi ha votato 41,50 per cento degli elettori. In corsa solo la lista guidata dal primo cittadino uscente

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Il Molise, di fatto, ha già eletto – o meglio rieletto – un sindaco. Accade a San Giacomo degli Schiavoni, dove il primo cittadino uscente Costanzo Della Porta ha portato a casa la vittoria, vincendo la sfida contro il quorum.

La sua lista civica ‘La Fonte’ è l’unica in corsa in paese e alle 19 di oggi l’affluenza è stata del 41,50 per cento degli aventi diritto. Superata quindi la soglia del 40 per cento, quorum fissato per questa tornata elettorale per i Comuni con meno 15mila abitanti.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!