Comunali, chi sale e chi scende: Isernia Futura e Volt le rivelazioni, Forza Italia raddoppia ed è primo partito. Delusione Lega

ISERNIA. Piero Castrataro traina la coalizione di centrosinistra al ballottaggio con il favorito Gabriele Melogli e la lista civica a suo sostegno ‘Isernia Futura’ raggiunge il 12,74 per cento, con 1.556 voti. Un ragguardevole risultato rispetto al 2016, quando il centrosinistra si presentava frammentato all’appuntamento con le urne, e la lista collegata al candidato sindaco Rita Formichelli racimolava solo 698 voti, con una percentuale del 5,481.

Ma vera rivelazione della tornata isernina 2021 è la lista di Volt, partito paneuropeo che, al debutto sulla scena politica locale, ha conquistato 803 voti e dunque una percentuale del 6,58.

Rispetto al 2016 ‘tiene botta’ e anzi si consolida il Pd con 1.117 voti (9,62 per cento) rispetto ai 1.074 (8,433 per cento) della tornata precedente.

Flessione per Socialisti e Sinistra italiana che raggiungono il 2,32 per cento rispetto al 2,70 per cento del 2016, quando la lista correva da sola con la denominazione ‘Sinistra x Isernia’ a sostegno dell’aspirante primo cittadino Sara Ferri.

In caduta libera il Movimento Cinque Stelle, che ottiene solo 459 voti (3,76 per cento) rispetto ai 1.199 (9 per cento) della precedente votazione, quando partecipava alla competizione elettorale in solitaria con il candidato sindaco Mino Bottiglieri, al momento fuori dal Consiglio.

Ma vera forza indiscussa delle Comunali pentre si è rivelata, confermando i pronostici della vigilia, la lista di Forza Italia che, a confronto con il passato, ha raddoppiato i consensi (2.056 voti di oggi rispetto ai 1.024 di ieri) ed è stata guidata da un sorprendente Fabrizio che, con le sue 643 preferenze, si è confermato campione di consensi.

Sostanziale conferma per la lista ‘Isernia Migliore’, riconducibile al sottosegretario regionale Roberto Di Baggio, che ha raggiunto 1.042 voti (8,53 per cento). Nel 2016, a sostegno del centrosinistra di Rita Formichelli con la denominazione ‘Isernia prima di tutto’, ne aveva conquistati 1.038 (8,15 per cento).

Buon risultato, ma inferiore rispetto al 2016, per Giovancarmine Mancini e la sua lista Alleanza per il futuro. Il gruppo di riferimento del noto avvocato isernino ha ottenuto 561 preferenze (4,59 per cento), mentre cinque anni fa ne aveva racimolate 952.



Flop della lista della Lega con Stefano Testa che ad oggi si attesta al 2,98 per cento (364 voti), mentre nella passata tornata elettorale il giovane professionista, correndo da solo, aveva ottenuto con la lista ‘Persone e idee per Isernia’ 609 voti e la lista Noi con Salvini, allora a sostegno di Melogli, ne aveva presi 258.

Più che raddoppiato il consenso per i Popolari per l’Italia, passati dalle file della coalizione di Cosmo Tedeschi 5 anni fa con 258 voti, al centrodestra di Melogli con gli attuali 630, trascinati da Enzo Di Luozzo con 281 suffragi.

Bene la nuova civica Iris, anch'essa espressione di Roberto Di Baggio con 621 voti e un consigliere eletto (Marco Amendola) e soprattutto l’Udc, anch’essa alla scorsa tornata al fianco dell’imprenditore Tedeschi, che raggiunge 704 voti sospinta dall’assessore regionale Mena Calenda.

Fratelli d’Italia che nel 2016, anche sulla scorta di un 6 per cento a livello nazionale, aveva ottenuto solo il 2,8 per cento (358 voti) sostenendo il sindaco uscente Giacomo d’Apollonio, ad oggi conquista l’8,39 per cento (1.025 voti), beneficiando in parte dalla forza della Meloni che in Italia si attesta al 20 per cento, ma anche di elementi chiara espressione del consigliere regionale Michele Iorio il quale, alla scorsa competizione elettorale, aveva una propria lista sempre a sostegno del centrodestra targato d’Apollonio: Insieme per il Molise, primo simbolo a Isernia con 1.804 preferenze.

Le civiche di Cosmo Tedeschi registrano, invece, performance contrastanti: mentre Isernia Civica e Progetto per Isernia crescono (anche se di poco) rispetto al 2016, passando rispettivamente da 222 voti a 402 e da 387 a 480; in picchiata di consensi Officina delle Idee, che seppur già debole la scorsa tornata con 196, oggi ne raggiunge solo 51.

Tra sorprese e conferme, questo dunque il quadro delineatosi nel capoluogo pentro.

