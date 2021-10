Isernia, Mancini suona la carica: apparentiamoci con i cittadini e vinciamo le elezioni

Il capolista di Alleanza per il Futuro, forte di ben 347 preferenze, liquida la questione del collegamento di Melogli con Fratelli d'Italia, il suo partito: "Non mi occupo di queste cose, ma dei bisogni della gente che mi ha premiato per la mia coerenza"

ISERNIA. Elezioni comunali a Isernia: con 561 voti di lista e 347 preferenze personali Giovancarmine Mancini tornerà a sedere tra i banchi di Palazzo San Francesco. Se in maggioranza o all'opposizione lo deciderà il ballottaggio, ma intanto quello della squadra 'Rinascimento Sgarbi-Alleanza per il Futuro' resta uno dei risultati più significativi di questa tornata elettorale.

“Sono commosso e soddisfatto per questo risultato – ha sottolineato Mancini – Isernia mi ha ripagato di 40 anni di sacrifici. È stata premiata la mia coerenza, la mia forza e la mia determinazione. Il mio grazie va agli elettori e un abbraccio fortissimo ai candidati della mia squadra, soprattutto ai più giovani, quelli che studiano e si laureano nelle università pubbliche”.

Si torna alle urne il 17 e il 18 ottobre per scegliere il nuovo sindaco e, in questi giorni, sono in corso le trattative che potrebbero portare a eventuali apparentamenti. Un tema che però non appassiona più di tanto Mancini. “Non mi occupo di apparentamenti – ha affermato - Credo che gli unici con cui dobbiamo ancor più apparentarci sono i cittadini, con la gente libera di Isernia. Affinché si possa confermare la fiducia a chi da sempre vive il territorio e non a uno sconosciuto in cerca di fortuna, che in questi anni non hai mai fatto nulla per la città. Oggi riscopre il dramma della sanità – evidenzia infine Mancini – quando i danni maggiori li ha fatti il centrosinistra guidato dall'ex presidente Frattura, quello stesso centrosinistra morente che, come sempre, si affida a sconosciuti e nuovi fenomeni”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!