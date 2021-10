Ferrovie, ripartono i treni lungo la tratta Isernia-Roccaravindola

La linea sarà di nuovo attiva da domenica, ma per i convogli elettrici bisognerà aspettare la primavera del prossimo anno

ISERNIA. Una buona notizia per i pendolari che utilizzano il treno per i propri spostamenti: è prevista per domenica 10 ottobre la riattivazione della tratta Isernia-Roccaravindola. Lo ha comunicato il presidente della Regione Molise, Donato Toma. Domani, sabato 9 ottobre, con inizio alle ore 11, presso la stazione ferroviaria di Roccaravindola, avrà luogo la conferenza stampa, nel corso della quale sarà illustrato lo stato dell’arte dei lavori riguardanti l’elettrificazione e il miglioramento dell’intera linea Campobasso- Isernia-Roccaravindola.

La maggior parte degli interventi è stato effettuato alla stazione di Isernia, ma considerato il fatto che il capoluogo pentro è nel pieno della campagna elettorale in vista del turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre prossimi, si è deciso – stando a quanto appreso da isNews - di organizzare a Roccaravindola l'incontro con i giornalisti.

Insieme al governatore interverranno l’assessore ai Lavori pubblici, Viabilità e Infrastrutture, Vincenzo Niro, e l’assessore ai Trasporti e Mobilità, Quintino Pallante. Sarà presente, inoltre, il direttore della Direzione operativa infrastrutture territoriale Campania e Molise di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane), Fabio Rapuano.

Per vedere correre lungo i binari il primo convoglio elettrico bisognerà attendere marzo del prossimo anno. Ma intanto ecco gli orari delle corse che saranno riattivati dal domenica:

Feriali

5064 Napoli Centrale-Isernia

5066 Napoli Centrale-Isernia

5070 Napoli Centrale-Isernia

5072 Napoli Centrale-Isernia

5073 Isernia-Napoli Centrale

5077 Isernia-Napoli Centrale

5107 Isernia-Roma Termini

5191 Isernia-Roma Termini

5195 Roma Termini-Isernia

5199 Roma Termini-Isernia

Festivi

5063 Isernia-Caserta

5076 Caserta-Isernia

5080 Benevento-Isernia

5191 Isernia-Roma Termini

5195 Roma Termini-Isernia

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!