‘Nastro Rosa’, al via lo screening mammografico gratuito per donne tra 45 e 49 anni

Partono le prenotazioni nell’ambito della campagna promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori in collaborazione con la direzione generale Asrem

CAMPOBASSO. Nell’ambito della Campagna Nastro Rosa della LILT, grazie all’accordo tra Asrem e Regione Molise, è stato attivato uno screening mammografico per le donne nella fascia d’eta compresa tra 45 e 49 anni.

Dall’11 ottobre all’11 novembre sarà possibile prenotare chiamando al call center Asrem dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 al numero verde 800.639.595 da telefono fisso oppure allo 0875.752626 da telefono cellulare. Per la prenotazione è necessario munirsi di impegnativa del medico curante con codice D03 (esenzione).

L’accesso all’esame mammografico, previsto negli ospedali di Termoli, Campobasso, Isernia, Larino e Agnone sarà consentito esclusivamente con green pass o tampone non antecedente alle 48 ore.

Grazie all’iniziativa, predisposta dalla Direzione Generale e Sanitaria dell'ASREM, dalla Direzione Generale per la Salute della Regione, dalla Breast Unit regionale con la collaborazione della LILT di Campobasso e Isernia, si riuscirà a dare ulteriori risposte alle donne, che in questi giorni continuano a contattarci per sottoporsi a visite e controlli.

La mammografia è stata estesa, in modo sperimentale nella nostra regione per questo periodo, alla fascia di età immediatamente precedente a quella inserita negli screening regionali, ma si sta lavorando per abbassare il limite di età, considerato che l’incidenza del tumore alla mammella colpisce sempre di più le donne giovani.

La prevenzione è una grande alleata perché ci regala il tempo ed arrivare ad una diagnosi precoce sul cancro al seno significa sconfiggere la malattia e aumentare la sopravvivenza.