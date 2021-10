Covid, domenica di tregua: in Molise nessun nuovo caso

Sono 121 i tamponi processati dall’Asrem nelle ultime ore

CAMPOBASSO/ISERNIA. Emergenza coronavirus: nessun nuovo caso in Molise. Lo si apprende dal consueto bollettino dell’Asrem che, nelle ultime ore ha processato 121 tamponi molecolari.

Per questo restano 85 gli attualmente positivi in Molise: 35 risiedono in provincia di Campobasso, 48 nell’Isernino e 2 fuori regione. In isolamento ci sono 2.254 persone, mentre resta stabile la situazione al Cardarelli di Campobasso.

Tre i pazienti assistiti in ospedale, di cui uno in Terapia Intensiva.

