Covid, in Molise obiettivo 10mila terze dosi di vaccino sempre più vicino

E nel frattempo l’arrivo della stagione influenzale porterà al doppio vaccino in un’unica seduta

CAMPOBASSO. Sono al momento 9.078 le terze dosi di vaccino anti-Covid somministrate fino ad oggi in Molise. Lo si evince dal report aggiornato dell’Asrem, che fa segnare un altro leggero incremento di dosi di rinforzo e in generale di vaccini somministrati dall’inizio della campagna di immunizzazione sul territorio regionale: in totale le inoculazioni di siero sono 447.703.

E con il via libera alle vaccinazioni degli over 60 con terza dose, è plausibile che il numero di dosi crescerà nel corso delle prossime settimane.

