Stellantis, pressing di Ortis sul Governo per la salvaguardia dei livelli occupazionali

Dopo la presentazione di una interrogazione ad hoc, il senatore molisano continua a vigliare sulla vicenda, in particolare per il futuro dello stabilimento di Termoli

ROMA. Caso Stellantis sotto la lente del senatore molisano Fabrizio Ortis, preoccupato per le sorti dei lavoratori della fabbrica termolese e dell’intero indotto. “Ho sollecitato ieri i ministri dello Sviluppo e del Lavoro, Giorgetti e Orlando, - spiega il parlamentare - affinché diano risposta alla mia interrogazione sulle iniziative del Governo volte a salvaguardare i livelli occupazionali dello stabilimento di Termoli. La situazione deve essere assolutamente gestita da loro: non è possibile che un gruppo industriale di questa portata calpesti le speranze di sopravvivenza di tanti lavoratori”.

L’intervento di Ortis, che lo scorso 7 settembre aveva presentato un’interrogazione in materia vista l’incertezza sul piano industriale e la preoccupazione per il futuro lavorativo degli operai, giunge dopo la dichiarazione di ieri del ministro Giorgetti, a margine del secondo tavolo Stellantis con i rappresentanti dell’azienda, i sindacati nazionali e di categoria e alla presenza del ministro del lavoro Orlando e del viceministro del Mise Pichetto.

“Al di là delle rassicurazioni generiche – sottolinea il senatore - mancano i dettagli su quali iniziative i ministri interessati intendano mettere in atto per salvaguardare i livelli occupazionali dello stabilimento Stellantis di Termoli, come anche i chiarimenti necessari per mitigare le ripercussioni sull’indotto. Resterò vigile nell’interesse di centinaia di lavoratori molisani e delle loro famiglie”.

