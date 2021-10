Il Molise alla Fiera del Turismo di Rimini, Cotugno: “Pronti ad accogliere visitatori da tutto il mondo”

Ambiziose le dichiarazioni dell’assessore regionale al turismo, presente allo stand della Travel Experience di Rimini

RIMINI-CAMPOBASSO. Alla più importante Fiera del turismo nazionale, in programma in questi giorni a Rimini, è presente anche il Molise. Sull'importanza dell'iniziativa promozionale si è soffermato il vice presidente e assessore regionale al turismo, Vincenzo Cotugno.

“La nostra regione – ha dichiarato Cotugno - è presente con uno stand che risalta il valore dell’accessibilità e dell’accoglienza nel programma europeo “Tourism4All”. Per il Molise si tratta del primo vero impegno fieristico dopo il lavoro di questi anni che ci porta ad essere pronti ad accogliere turisti da tutto il mondo”.

Nell’occasione non è mancato un saluto istituzionale con il ministro Garavaglia, con il quale Cotugno si è complimentato per quello che lui stesso ha definito “lo straordinario lavoro che sta portando avanti per il rilancio del turismo nazionale, in sinergia con tutti gli assessori regionali”.