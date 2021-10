Consorzio Molise Infrastrutture, Acem-Ance: ampia adesione di imprese

Prosegue con successo la raccolta delle manifestazioni di interesse per la creazione di un organismo in grado di partecipare in maniera competitiva alle gare per gli affidamenti pubblici

CAMPOBASSO. Avviata nei giorni scorsi su input del presidente di Acem-Ance Corrado Di Niro, prosegue con successo la raccolta delle manifestazioni di interesse per la costituzione del Consorzio Molise Infrastrutture.

Agli uffici dell’Associazione è pervenuta un’ampia adesione da parte delle aziende associate, a significazione del notevole interesse a costituire un organismo operativo che possa presto collocarsi sul mercato delle opere pubbliche.

“La campagna di adesione sta proseguendo bene – dichiara proprio Di Niro – contiamo di addivenire in tempi rapidi alla costituzione di un organismo competitivo e con requisiti tali da partecipare utilmente alle gare per gli affidamenti di contratti pubblici”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!