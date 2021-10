Guardia medica, carenza di personale: l'Asrem riapre la graduatoria

Ancora difficoltà a Termoli e Isernia nel reperire dottori per garantire il servizio

CAMPOBASSO. Carenza cronica di personale sanitario in Molise: complicato reperire medici che possano garantire il servizio di continuità assistenziale.

Per tale ragione, l'Asrem "preso atto delle difficoltà di reperimento di medici per il servizio di Continuità assistenziale, aggravata dall'emergenza Sars-Cov19", ha riaperto i termini per l'inserimento di medici nella graduatoria di disponibilità aziendale, valevole fino a gennaio 2022, utilizzata per l'assegnazione di incarichi a tempo determinato e per l'affidamento di incarichi di sostituzione nel servizio di Continuità assistenziale.

Come riferisce l'Ansa, il provvedimento è stato adottato a seguito delle note del direttore del Distretto di Termoli e del dirigente medico responsabile di Continuità assistenziale del Distretto di Isernia con le quali si evidenzia "la difficoltà per reperire i medici sostituti di Continuità assistenziale, nonostante lo scorrimento" della precedente graduatoria.

