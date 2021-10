Molise Eccellenze, lunedì la presentazione del bando

In conferenza stampa presso la Sala Convegni della Camera di Commercio regionale a Campobasso

CAMPOBASSO. Lunedì 18 ottobre 2021, alle ore 10.30, la Sala Convegni della Camera di Commercio del Molise in Campobasso ospiterà la conferenza stampa per la presentazione del bando 'Molise Eccellenze'. Il progetto, patrocinato dalla Camera di Commercio, Regione Molise, CIA Molise, GAL-Molise verso il 2000, CNA Molise e Confesercenti di Campobasso, ha lo scopo di identificare e valorizzare le aziende enogastronomiche, turistiche e artigianali i cui prodotti o servizi sono in linea con le peculiarità della piccola regione. A conclusione del bando, che sarà attivo per un periodo di 45 giorni, un comitato tecnico-scientifico valuterà la documentazione fornita dai partecipanti, e le aziende vincitrici verranno iscritte al Registro ufficiale delle eccellenze molisane (REM), depositato presso la Camera di Commercio del Molise.

