Vaccini, oggi 653 terze dosi

In Molise somministrate 12.323 fiale, la maggior parte delle quali per gli anziani over 80

CAMPOBASSO. Sono 1.463 i vaccini anti Covid somministrati nella giornata odierna, 16 ottobre, in Molise. Lo riferisce il bollettino quotidiano Asrem. Di essi, 653 sono terze dosi, per un totale di 12.323 dall’inizio della campagna vaccinale; 452 doppie dosi (in tutto 210.517 inoculazioni); e 358 prime dosi, con 230.864 somministrazioni raggiunte. In totale, le dosi utilizzate in Molise ammontano a 453.704.

Per quanto riguarda le terze dosi, ben 10.314 sono state dedicate agli anziani over 80.

