Ballottaggio, seggi aperti: Isernia sceglie il nuovo sindaco

Elettori chiamati alle urne per assegnare la fascia tricolore al candidato del centrosinistra Castrataro o all’aspirante primo cittadino sostenuto dal centrodestra Melogli

ISERNIA. Ieri pomeriggio l’insediamento dei seggi e da questa mattina alle ore 7 urne aperte a Isernia per scegliere il nuovo sindaco.

In corsa al ballottaggio per conquistare la fascia tricolore il candidato del centrosinistra Piero Castrataro e l’aspirante primo cittadino sostenuto dal centrodestra Gabriele Melogli.

Si vota oggi fino alle ore 23 e domani, 18 ottobre, dalle ore 7 alle ore 15. Lo scrutinio avrà inizio subito dopo la chiusura dei seggi.

Nel capoluogo pentro, al primo turno, hanno votato 12.986 elettori, pari al 66,98 per cento degli aventi diritto.

Infine, per quel che concerne le disposizioni anti-Covid “il ministero dell'interno, con circolare n. 86 del 15 ottobre – si legge in una nota del Comune - ha fatto presente che per i componenti degli Uffici elettorali di sezione ‘ordinari’ e per i rappresentanti di lista accreditati non occorre il possesso della Certificazione verde Covid-19 (green pass). Ciò assicurerà, nel ballottaggio, la continuità delle funzioni svolte da parte dei predetti.

Resta fermo l'obbligo del possesso di tale Certificazione per i componenti dei seggi di cui al decreto legge n. 117/2021, istituiti presso strutture sanitarie aventi reparti Covid-19 o destinati alla raccolta del voto degli elettori in trattamento domiciliare/quarantena/isolamento fiduciario a causa di Covid-19, oppure presso le strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali (Rsa). Sono confermate, infine, le disposizioni in materia di prevenzione sanitaria indicate per il primo turno di votazione”.

