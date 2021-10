Covid in Molise, situazione stabile: zero positivi e due guariti

Tutti i dati del bollettino giornaliero diffuso dall’Asrem. Refertati 111 tamponi

CAMPOBASSO. Stabile la situazione in Molise sul fronte Covid. Nelle ultime ore, a fronte di 111 tamponi processati, non si registrano nuovi casi di contagio. Anzi, emergono anche due guariti, rispettivamente di Busso e Campobasso.

Questo quanto emerge dal bollettino giornaliero diffuso dall’Azienda sanitaria regionale. Ad oggi i positivi in regione sono 77, di cui 3 sono ricoverati presso l’ospedale Cardarelli: 2 in Malattie infettive e 1 in Terapia intensiva.

I soggetti in isolamento sono, infine, 2.256.

