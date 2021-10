Vaccini anti-Covid, 12.431 molisani hanno ricevuto la terza dose

Il report dell’Asrem



CAMPOBASSO/ISERNIA. Procede in Molise la campagna vaccinale anti-Covid. In questi giorni si sta procedendo in particolar modo alla somministrazione della terza dose. Ad oggi, come riferisce il consueto report dell’Asrem, l’hanno ricevuta 12.431 cittadini.

Nello specifico hanno completato il ciclo 10.420 over 80, 667 nella fascia 70-79 anni, 644 nella fascia 60-69 anni, 377 nella fascia 50-59 anni, 170 nella fascia 40-49 anni, 88 nella fascia 30-39 anni, 53 nella fascia 20-29 anni, 7 nella fascia 18-19 anni e 5 nella fascia 12-15 anni.

Dall’inizio della campagna vaccinale in Molise sono state somministrate 453.815.

Da domani 18 ottobre a partire dalle ore 12, sul portale della Regione Molise dedicato alle vaccinazioni, sarà possibile prenotare la terza dose per soggetti fragili e over 60 che abbiano avuto la somministrazione della ultima dose da almeno 180 giorni.

