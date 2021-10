Ordine dei giornalisti, Ciccone e Petta in Consiglio nazionale

Il voto è stato espresso online e nei tre seggi allestiti a Campobasso, Isernia e Termoli

CAMPOBASSO/ISERNIA. Ordine dei giornalisti del Molise: Vincenzo Ciccone e Pina Petta eletti nel Consiglio nazionale.

Le votazioni si sono concluse nella serata di oggi. I giornalisti hanno espresso la propria preferenza in forma telematica e nei tre seggi allestiti a Campobasso, Isernia e Termoli.

Tra i professionisti è stata eletta Pina Petta con 34 preferenze. Tra i pubblicisti c’era un solo candidato e per questo la sfida era con il quorum. Largo il consenso per Vincenzo Ciccone, che ha incassato circa 400 preferenze.

“Il Molise – ha affermato il presidente dell’Ordine Vincenzo Cimino - mantiene la sua rappresentanza a Roma al primo turno. Vincenzo Ciccone sfiora le 400 preferenze ed è già eletto. È una vittoria per tutta la regione e per il nostro ordine regionale. Ringrazio i circa 100 colleghi che hanno votato anche oggi in presenza nei 3 seggi. Tra i professionisti larga vittoria per Pina Petta eletta a Roma per la prima volta”.

