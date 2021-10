Isernia, congedo al veleno per d’Apollonio: “Dal centrodestra scelte dissennate e poco credibili”

L’ormai ex sindaco sgancia bordate contro Iorio, Toma e tutto il centrodestra: “Nei confronti miei e della mia Giunta un atteggiamento vergognoso, neppure un grazie”. GUARDA I VIDEO

ISERNIA. Si chiude a colpi di cannone l’esperienza politica di Giacomo d’Apollonio sindaco. L’ormai ex primo cittadino di Isernia, in una conferenza stampa di fine mandato, si congeda con pesanti accuse alla politica locale di centrodestra.

Ne ha per tutti, d’Apollonio: per Iorio, “che mi dice che sono schierato con Toma”; per Toma, “che mi dice che sono il figlioccio di Iorio”; per Di Sandro, “con cui i rapporti sono nulli, non l’ho più visto né sentito”. Per poi chiarire una volta per tutte: “Non sono mai stato il sindaco di Iorio, di Toma o di qualcun altro, ma un uomo delle istituzioni, il sindaco dei cittadini di Isernia, che mi onoro di aver rappresentato”.

L’ex sindaco, attorniato da tutti gli assessori uscenti, dal consigliere delegato al Bilancio Giampiero Mancini e da Nicola Moscato, capogruppo della sua lista civica ‘Isernia in Comune’, parte da un’analisi politica della sconfitta del centrodestra alle Comunali. “Nei miei confronti un atteggiamento vergognoso – ha detto con stizza – Anche il rispetto per la dignità umana è venuto meno, oltre che per l’impegno e il lavoro fatto. Non mi hanno detto neppure grazie, né chiesto cosa avessi intenzione di fare. Io sono andato ai ministeri e a Palazzo Chigi, ho rappresentato la città a testa alta e ho ottenuto. Non siamo stati presi in considerazione come amministrazione uscente, da nessuno. Forse perché io sono scomodo. Ma le scelte fatte dal centrodestra, durante tavoli di centrodestra che sarebbe meglio definire riunioni carbonare – ha rimarcato - sono state dissennate e poco credibili”.

Il sindaco, nel suo ultimo giorno, ci tiene però a ricordare, nero su bianco, cosa è stato fatto negli anni, opere realizzate e progetti messi in cantiere. Il suo lascito è un report di 44 pagine, una relazione di fine mandato, in cui si elenca l'attività svolta dal 2016 a oggi.

Partendo dalle risorse finanziarie, d'Apollonio sottolinea che “l'ente non si trova in condizione di predissesto o di dissesto finanziario. Evidenzia, invece, una situazione di deficit strutturale desumibile dal consuntivo 2020 per il superamento di quattro indicatori su otto, criticità derivante, essenzialmente, da debiti fuori bilancio riconosciuti e da riconoscere. Al 31 marzo 2021 il saldo di cassa presso il Tesoriere comunale ammonta a 19 milioni 820.617,09 euro come rilevato dal verbale numero 81 del 24 settembre 2021 del Collegio dei revisori contabili, a comprova della solidità finanziaria dell'ente”.

EDILIZIA SCOLASTICA. L'amministrazione guidata dal sindaco d'Apollonio verrà di certo ricordata per quella che è riuscita a mettere in sicurezza la popolazione scolastica sostanzialmente attraverso la realizzazione di due Poli, uno a San Leucio e l'altro a San Lazzaro. “Il nostro fiore all’occhiello, un lavoro estremamente complesso e articolato – si legge nel report di fine mandato - senza precedenti, che ha coinvolto praticamente tutte le strutture della scuola dell'infanzia e dell'obbligo della città. Questa difficilissima operazione, che ha necessariamente interessato diverse articolazioni del Comune a cominciare dall'Ufficio tecnico, accompagnata da immancabili critiche, polemiche e proteste di vario tipo, talvolta strumentali, ha consentito di raggiungere l'importantissimo obiettivo posto da questa amministrazione e che pochissime città oggi possono vantare: quello di porre, sin dall'inizio dell'anno scolastico 2018-2019, tutta la popolazione scolastica in sicurezza. L'obiettivo è stato raggiunto attraverso un'attenta pianificazione, organizzazione, atti d'indirizzo, reperimento o appostamento di risorse adeguate, progettazioni, sopralluoghi, impegni economici, affidamento ed esecuzione lavori, il tutto in tempi davvero da record”.

LAVORI PUBBLICI. Lungo anche l'elenco delle opere pubbliche realizzate. Particolare soddisfazione è stata espressa per “essere riusciti a riavviare i lavori sul sito dell'Acqua solfurea. Grazie all'impegno profuso, è stato recuperato il relativo finanziamento della Regione Molise, caduto in un primo momento in perenzione, sia per il pagamento dei lavori già effettuati, sia per completare il primo lotto funzionale delle opere. Ciò ha consentito, non senza difficoltà, la realizzazione funzionale di una prima parte dell'impianto termale costituito da spogliatoi, da una piscina termale coperta e altre aree e locali a servizio”.

VIABILITA' E SICUREZZA. Manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzazione di rotatorie e tratti stradali, interventi sull'impianto di illuminazione pubblica e sulle pavimentazioni stradali. Numerosi i lavori che si sono susseguiti dal 2016 a oggi. Da segnalare, nella relazione di fine mandato, la realizzazione dell'atteso sistema di videosorveglianza della città. “L'impianto, fortemente voluto da questa amministrazione – ricorda d'Apollonio - è particolarmente importante per migliorare il livello della sicurezza urbana, si aggiunge al sistema già esistente ed è stato anche arricchito dal Comune (con fondi propri), di telecamere 'lettori targa' poste agli ingressi dell'area cittadina. In proposito, è stato varato apposito regolamento per la videosorveglianza a tutela della privacy, licenziato dal Consiglio comunale, secondo la normativa vigente in materia, di cui l'Ente era sprovvisto. L'impianto di videosorveglianza è praticamente stato completato, mancano ancora 24 alcuni interventi tecnici di modesta entità per renderlo attivo, cosa che dovrebbe avvenire in tempi brevissimi”.

AMBIENTE. Attenzione anche per l'ambiente e, pure in quest'ambito, sono stati diversi gli interventi progettati e realizzati. Potenziato il servizio di raccolta differenziata, anche con la realizzazione della macro isola ecologica intercomunale. Negli ultimi anni diverse aree della città sono state oggetto di lavori di riqualificazione. Da segnalare, ad esempio, il completo restyling della villa comunale e l'apertura del Parco urbano della Stazione.

CENTRO STORICO. Il Centro storico è stato individuato per l'adozione di un progetto europeo denominato 'Bounce Foward'. “Il nostro Comune – si legge nel report - in collaborazione con la città capofila di Altena (Germania) e gli altri centri aderenti al più ampio programma “Regrow City” (rete di interventi basati sulle capacità locali per arrestare e invertire il declino sociale, economico e ambientale) sta puntando sul riuso di negozi abbandonati con la creazione di 'pop up shop' temporanei (negozi/laboratori).

CULTURA. Diversi gli eventi culturali che in questi anni hanno animato Isernia. Tra questi le tradizionali iniziative legate al Settembre Isernino, l'Onion Pride e la rievocazione storica 'Aeserninorum'. Poi ci sono i progetti più ambiziosi. Il primo è quello legato alla tutela e alla valorizzazione del 'Merletto a Tombolo di Isernia'. In proposito il Comune è riuscito ad inserirsi nella rete di oltre 25 Comuni e una serie di altri enti, sottoscrivendo a Sansepolcro, il 17 maggio 2019, un protocollo d'intesa per promuovere 'l'arte di saper fare il merletto a tombolo' patrimonio immateriale dell'Unesco. Le procedure sono state avviate con il supporto del Ministero della Cultura che ne segue gli sviluppi. Poi c'è la rievocazione storica 'Il Ritorno del Papa Santo', fortemente voluta dall'amministrazione: dopo circa tre anni di ricerca, un importante investimento e tantissimo lavoro organizzativo, è stato possibile realizzare un evento culturale di notevole interesse “che potrà segnare il futuro della nostra città, restituendo lustro ad uno dei concittadini più illustri”. La rievocazione storica, secondo gli intendimenti dell'Amministrazione, in futuro, dovrebbe essere proposta due volte l’anno: il 15 ottobre, data nella quale avvenne lo storico evento della visita di Papa Celestino V alla sua città natale nel 1294, e il sabato precedente la festa patronale del 19 maggio; la stessa è stata, purtroppo, messa in campo soltanto nell'ottobre del 2019 a causa dell'emergenza sanitaria pandemica che non ha consentito l'edizione dell'anno successivo.

AUDITORIUM. La struttura è la sede delle maggiori attività culturali, scientifiche, didattiche e divulgative di vario genere. Indubbiamente il suo utilizzo è cresciuto in maniera esponenziale, passando dalle circa 30 rappresentazioni annuali (fino al 2016), a una media di 100 eventi annui (poco meno di 3 eventi a settimana), interrotti, purtroppo, nel 2020 dall'emergenza sanitaria da Covid-19. È stato ottenuto, grazie al Contratto istituzionale di sviluppo (Cis Molise), il finanziamento di 10 milioni e mezzo di euro per i lavori di completamento della struttura (incompleta per circa il 70% della sua cubatura). Con risorse comunali sono state arricchite le attrezzature e le dotazioni tecniche dell’edificio ed è stato acquistato e messo in opera il sipario del palcoscenico che mancava.

EDILIZIA SPORTIVA. Diversi gli interventi di riqualificazione e potenziamento degli impianti sportivi presenti in città. Inoltre, grazie ad un finanziamento del Coni e un cofinanziamento comunale, sarà realizzata una palestra a San Lazzaro. È stato pubblicato il relativo bando di gara e, alla scadenza, hanno risposto quattro imprese le cui offerte devono essere esaminate da apposita commissione di gara. Infine, dopo un percorso difficile, lungo e travagliato, è stato pubblicato il bando per l'abbattimento e la ricostruzione della nuova piscina comunale, con un finanziamento regionale di 2 milioni di euro e un cofinanziamento comunale di circa 600 mila euro. Il progetto della nuova piscina prevede l'abbattimento della struttura esistente e la ricostruzione di un impianto completamente nuovo e rinnovato, omologato anche ai fini agonistici e sportivi, che sarà completato anche da una vasca per l'avvio al nuoto dei bambini.

