Coronavirus, preoccupazioni per il focolaio alla casa di riposo. In Molise altri 11 contagi

Oggi analizzati 592 tamponi. Verifiche anche sui familiari degli ospiti della struttura per anziani

CAMPOBASSO. Coronavirus, 11 contagi in Molise, dai 592 tamponi processati nelle ultime 24 ore. I casi a Campobasso (6), Isernia (1), Macchia d’Isernia (1), Pozzilli (1), San Giovanni in Galdo (1), Sesto Campano (1).

L’aumento dei casi degli ultimi giorni legato al focolaio accertato all’interno della casa di riposo ‘Pistilli’ di Campobasso, con almeno 26 contagi tra gli anziani ospiti e con positivi anche tra gli operatori. Struttura chiusa con cordone sanitario e con ordinanza del sindaco Gravina e tamponi a tappeto anche tra i familiari degli ospiti e del personale sanitario della struttura di via delle Frasche.

Gli anziani risultati positivi erano tutti vaccinati, quasi tutti anche con la terza dose e per questo sono tutti asintomatici o con sintomi lievi, anche se dal presidente della Pistilli, il dottor Cosimo Dentizzi, arriva l’invito a rispettare rigorosamente le regole, “alla luce delle recrudescenze che sono state accertate in Inghilterra e visto che tutti possono contagiarsi, anche se vaccinati”. I due anziani ricoverati, a quanto è stato chiarito, sono stati portati in ospedale per altre patologie. E il controllo effettuato su uno di loro, tampone prima negativo poi positivo, forse perché in un primo momento la malattia era in fase di incubazione, ha portato a identificare il cluster.

Sono attualmente 5 i pazienti ricoverati all’ospedale di Campobasso, 4 in Malattie infettive e 1 in Terapia intensiva.

Fino ad oggi sono 14.614 i casi di Coronavirus certificati in Molise, con 94 attualmente positivi e 2.269 persone in isolamento. I guariti dall’inizio dell’epidemia sono 14.008 (oggi ne sono stati certificati 7) mentre i morti sono 498.

