Covid, Molise vicino alla soglia delle 460mila somministrazioni di vaccino

Nella giornata odierna inoculate altre 642 terze dosi di siero

CAMPOBASSO. Il Molise sempre più vicino alla soglia delle 460mila somministrazioni di vaccino anti-Covid da inizio anno. Per la precisione il report serale fornito dall’Asrem parla di 458.444 inoculazioni di siero, di cui 15.286 terze dosi o cosiddette dosi di rinforzo di cui stanno beneficiando al momento anziani over 80, pazienti fragili e personale sanitario, ma che nelle intenzioni del Ministero della Salute potrebbero presto essere destinate a larghe fasce della popolazione, come ulteriore difesa contro il virus.

Nel frattempo in Molise da ieri sono nuovamente all’opera anche alcune unità mediche dell’esercito italiano, così come avvenne nella fase più acuta dell’emergenza e nell’avvio della campagna di vaccinazione.