Coronavirus in Molise, ancora quattro contagi e un nuovo ricovero in Malattie infettive

I dati del bollettino aggiornato dall’Asrem a fronte di 325 tamponi processati

CAMPOBASSO. Lieve ripresa dei contagi da Covid in Molise. Dopo i casi legati al cluster della casa di riposo Pistilli di Campobasso registrati nei giorni scorsi, ancora quattro positivi emergono dal bollettino giornaliero diffuso dall’Asrem, a fronte di 325 tamponi processati.

I contagiati sono originari di Campomarino (1), Casacalenda (2) e di Toscolano-Maderno, in provincia di Brescia (1).

Proprio quest’ultimo paziente è stato altresì ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Cardarelli del capoluogo di regione, che ospita in tutto sei pazienti Covid, di cui solo uno in Terapia intensiva. Non emergono, infine, guariti.

I casi attuali di coronavirus in Molise sono 98. I soggetti in isolamento sono, infine, 2.278.

