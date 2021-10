Isernia, la rivoluzione rosa di Castrataro: 5 donne tra i primi eletti nelle liste

Scarabeo, D’Achille, Vinci, Barone e Ferri il pokerissimo del nuovo sindaco che non potrà essere ignorato nella composizione della nuova Giunta. I nuovi assessori saranno nominati tra lunedì e mercoledì

ISERNIA. Ore decisive per il varo della nuova Giunta di Piero Castrataro. Il sindaco, al lavoro da mercoledì 20 ottobre in Comune, dovrebbe sciogliere le riserve tra lunedì prossimo e, al massimo, mercoledì 27, con conseguente convocazione del primo Consiglio di lì a qualche giorno.

Secondo indiscrezioni, il primo cittadino starebbe cercando di comporre il nuovo esecutivo tenendo in considerazione certamente i voti riscossi dai partiti (e dai primi eletti), ma anche le competenze di ciascuno. Non è un mistero, infatti, che Castrataro abbia fatto del rinnovamento e della discontinuità i suoi cavalli di battaglia, in campagna elettorale, riscuotendo così un enorme consenso popolare.

DONNE PIÙ FORTI. Parlando di nomi, dunque, bisognerà considerare una serie di variabili. Ma a prescindere dalle scelte, un dato emerge forte su tutto: i primi eletti delle cinque liste a sostegno del sindaco di centrosinistra sono tutte donne. Una rivoluzione rosa nella politica isernina, nel segno di Francesca Scarabeo per Isernia Futura (la lista del sindaco); Maria Teresa D’Achille (Pd); Federica Vinci (Volt); Elvira Barone (Movimento Cinque Stelle, per quanto appaiata con Vittorio Monaco) e Sara Ferri (Isernia Verde e solidale).

Si tratta di tre volti assolutamente nuovi in seno al Consiglio comunale: Barone e Vinci sono infatti neofite della politica, Ferri è impegnata da tempo con la sinistra ma non era stata mai eletta. Discorso diverso invece per la Scarabeo, già eletta nel Pd nel 2013 con Luigi Brasiello sindaco, di cui contribuì alla fine anticipata con il voto contrario sul bilancio insieme ad altri sette consiglieri di maggioranza dissidenti; per la senologa, insomma, si tratta della seconda consiliatura. Non ha invece bisogno di presentazioni la D’Achille, già vicesindaco con Brasiello e da lunghi anni protagonista indiscussa della politica locale, capace com’è di riconfermare sempre il suo consenso. Saranno le cinque prime elette nominate tutte assessori? Difficile dirlo, perché tutto dipenderà anche dalla quantità di poltrone che Castrataro intenderà assegnare. Lo Statuto comunale, all’articolo 44, stabilisce che il numero massimo di assessori è pari a 10. Ma appare difficile immaginare che tutte le caselle vengano già riempite in prima battuta dal nuovo sindaco, visto la possibile evoluzione del quadro politico, nel tempo, che potrebbe richiedere equilibri diversi.

LA VICESINDACA. Ammesso che si parta, come si vocifera, con una Giunta a 7-8 assessori, c’è il rischio che qualcuno rimanga a bocca asciutta, in partenza. In tal caso, a far da discrimine sarebbero sicuramente i voti, con Isernia Verde e solidale che potrebbe restare inizialmente tagliata fuori. Sara Ferri, insomma, inizierebbe la sua avventura a Palazzo San Francesco come ‘semplice’ consigliere.

Certe invece di una delega la D’Achille e la Vinci, che si giocano anche la poltrona di vicesindaco. Con cinque donne campionesse di preferenze, infatti, appare evidente che il numero due della Giunta vestirà sicuramente di rosa: candidata principale, in tal caso, sembra essere Federica Vinci di Volt, che a 28 anni, con 339 voti, è stata la prima eletta dell’intera coalizione. Ma resta comunque assolutamente aperta anche l’ipotesi D’Achille, che rappresenta sicuramente una scelta d’esperienza, che di cui beneficerebbe anche il sindaco. Meno certezze, in partenza, per la Scarabeo e la Barone, ma al momento bocce cucite e notizie col contagocce.

GLI ESTERNI. Da non escludere, per i Cinque Stelle, che si decida per una soluzione più all’insegna dell’esperienza: ovvero, con un incarico esterno al primo dei non eletti Mino Bottiglieri, tra i fondatori del Movimento a Isernia e forte di due consiliature alle spalle.

Un’ipotesi, quella dell’assessorato esterno di natura politica, che farebbe il paio con un altro ingresso ‘extrapartito’: e qui le voci sono le più disparate. Si va dall’Urbanistica, con il ritorno dopo anni di lontananza dalla politica dell’architetto Massimo Sterpetti, tra i fondatori dell’associazione Nexus, che non ha più partecipato alle elezioni; alla Cultura, con il professionista Luca De Martino, noto anche per l’impegno profuso negli anni nel campo dell’organizzazione di eventi, soprattutto a carattere musicale; fino a quello, in teoria molto più probabile, di un esperto in materia di Personale, per il quale non è da escludere una scelta che riannodi i fili con la precedente esperienza della Giunta De Vivo, di cui Castrataro fu assessore lampo. Ovvero, la nomina dell’avvocato e professore universitario Italo Spagnuolo Vigorita, già componente a sua volta dell’esecutivo 2012 proprio con delega al Personale.

LE CERTEZZE (O QUASI). Riassumendo: due posti in Giunta di sicuro saranno per Federica Vinci di Volt (probabile le deleghe alle Politiche Giovanili e Comunitarie) e per Maria Teresa D’Achille del Pd (Università e Programmazione); per gli uomini quasi certi l’avvocato Ovidio Bontempo, sempre del Pd (Contenzioso e Viabilità, viste anche le sue battaglie sulle soste blu) e Angelo Iannone di Isernia Futura (Bilancio).

Per Isernia Futura non può essere trascurata neppure un’altra donna, Nicolina Del Bianco, già sindaco di Macchia d’Isernia ed ex dirigente della Regione Molise: figura, la sua, che in una consiliatura con 15 volti nuovi su 20, tra le file della maggioranza, potrebbe assumere un ruolo di assoluta protagonista.

Le donne, insomma, saranno sicuramente parte attiva della nuova Giunta Castrataro nella cui composizione, siamo certi, le sorprese non mancheranno.

Pba

