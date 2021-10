Fondo non autosufficienza, Calenda rigetta le accuse: “Strumentalizzazione politica”

L’assessore alle Politiche sociali indica i numeri dei finanziamenti concessi al Molise e gli impegni per sostenere chi ha diritto al beneficio

CAMPOBASSO. Fondi per la non autosufficienza, l’assessore alle Politiche sociali Filomena Calenda definisce “tentativi di strumentalizzazione politica” le accuse che le sono state rivolte.

Con la delibera di Giunta regionale del 6 marzo 2020 la Regione Molise ha approvato il Programma regionale per la non autosufficienza 2019-21 con i fondi da impegnare nel triennio.

In particolare, ha detto Calenda, per la Regione Molise sono state attribuiti 3 milioni e 783mila euro per il 2019, 3 milioni e 768mila euro per il 2020 e 3 milioni e 755mila euro per il 2021.

Il Fondo 2019, ha affermato l’assessore, è stato interamente trasferito dallo Stato alla Regione Molise per l’attuazione della prima annualità del programma regionale ed è stato incrementato con 400mila euro di risorse regionali. Tutti gli Ambiti territoriali sociali hanno ricevuto sia la quota di risorse statali, che quella di parte regionale. L’avvio del programma era stabilito a partire da giugno 2020 per i successivi 12 mesi.

Il Fondo 2020, ha aggiunto - non è stato ancora trasferito dallo Stato perché sono emerse alcune criticità in merito alla rendicontazione dei finanziamenti delle annualità pregresse, che sono quelle del 2016 per un importo di 254.953 mila euro e del 2017, per un importo di 11.508 euro.

“Pertanto – ha concluso l’assessore – al di là delle discutibili rimostranze fomentate da vani tentativi di strumentalizzazione politica, tutta la struttura regionale dedicata è al lavoro, per risolvere in tempi rapidi questo gravissimo problema affinché i beneficiari godano di quello che è un loro indiscutibile diritto”.

