Covid in Molise, altri 5 contagi e un ricovero. Tasso di positività al 3,42 per cento

L’andamento della pandemia in regione alla luce dei dati diffusi dall’Asrem con il bollettino giornaliero. Processati 146 tamponi

CAMPOBASSO. Molise di nuovo sulla soglia dei 100 casi di Covid-19. Sono 99 i contagi attualmente accertati in regione per un tasso di positività al 3,42 per cento.

Nella giornata odierna, a fronte di 146 tamponi processati, sono stati rilevati altri 5 positivi, originari dei centri di Campobasso, Campomarino, Portocannone, San Giovanni in Galdo e Santa Croce di Magliano.

È stato registrato altresì un nuovo ricovero nel reparto di Malattie infettive del Cardarelli, dove i pazienti Covid totali diventano 7, di cui solo uno in Terapia intensiva.

Non risultano guariti. I soggetti in isolamento, infine, sono 2.278.

