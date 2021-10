Caos 118, la Fismu: “No al ricorso ad agenzie esterne e no allo smembramento del servizio”

Alla luce delle criticità nel settore, il vicesegretario del sindacato dei medici molisani Giovanni Passarelli lancia l’allarme

CAMPOBASSO. Niente affidamenti esterni per risolvere le criticità del servizio 118 Molise. Così il vicesegretario della Fismu regionale (Federazione italiana sindacale dei medici uniti) interviene sul braccio di ferro attualmente è in corso tra la Parte Pubblica e le Associazioni di Volontariato operanti nel servizio emergenza. Braccio di ferro che – sostiene il dottor Giovanni Passarelli – “rischia di interrompere un ventennale percorso lavorativo”. Di qui l’esortazione, non senza preoccupazione, alla componente pubblica: “I medici del 118 – spiega - sono fortemente preoccupati di tale possibile risvolto in quanto i volontari presenti nel servizio hanno accumulato un tale bagaglio di esperienza lavorativa che tanto ha contribuito all’apprezzamento da parte della popolazione di tutto il servizio. Non vorremmo che si ripetesse la stessa infausta scelta di affidare ad agenzie esterne, come accaduto per i medici l’estate scorsa, o addirittura – conclude - che fosse un altro tassello, al pari della mancata programmazione del ricambio generazionale dei medici, verso lo smembramento del servizio 118 così com’è strutturato attualmente”.

