Covid, focolaio nella casa di riposo: contagi raddoppiati in Molise

Il monitoraggio dell'ultima settimana. Stabile la situazione in Terapia Intensiva, dove resta un solo paziente ricoverato

CAMPOBASSO. Emergenza coronavirus: contagi raddoppiati nell'ultima settimana in Molise. Soprattutto, evidenzia l'Ansa, per effetto del cluster scoppiato nella casa di riposo Pistilli di via delle Frasche a Campobasso. Negli ultimi sette giorni i nuovi casi sono stati 53 contro i 19 della settimanba precedente.

Raddoppiato anche il tasso di positività che passa dallo 0,8 per cento all'1,9.

Gli attualmente positivi salgono da 71 a 99, aumentano anche i pazienti ricoverati che da 4 di lunedì scorso sono ora 7.

Stabile invece la situazione in Terapia intensiva dove c'è un solo paziente ricoverato. Sono invece 6 le persone assistite nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli.

