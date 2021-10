Terremoto di San Giuliano, 19 anni fa la strage: la comunità ricorda i suoi angeli

Il 31 ottobre la celebrazione della Giornata della Memoria. Il sindaco Ferrante: “Saremo sempre in debito morale verso generazioni di bambini che non siamo stati in grado di proteggere”

SAN GIULIANO DI PUGLIA. “Saremo sempre in debito morale verso generazioni di bambini che non siamo stati in grado di proteggere”. Lo ha scritto il sindaco di San Giuliano di Puglia Giuseppe Ferrante nel ricordare una delle pagine più buie della storia del Molise: il terremoto del 31 ottobre 2002, costato la vita a 27 bambini e alla loro maestra Carmela Ciniglio.

“Ci sono eventi che ti segnano la vita, ed il 31 ottobre 2002 ha segnato la vita di un'intera comunità – scrive il primo cittadino - La terra trema, la scuola si accartoccia su se stessa, 27 bambini e una maestra vengono strappati ai loro affetti e tanti bambini resteranno segnati a vita sia nel fisico che nella mente. Questa strage non potrà essere mai dimenticata, saremo sempre in debito morale verso generazioni di bambini che non siamo stati in grado di proteggere. Il modo migliore per poter onorare il loro ricordo ed il loro sacrificio è quello di far si che immani tragedie non accadano più”.

Una ferita che resta aperta e l'intera comunità di San Giuliano si prepara a vivere la Giornata della Memoria. Il 31 ottobre, alle ore 11.32 il momento di raccoglimento e preghiera scandito dai rintocchi della 'campana degli angeli' presso il cimitero comunale. Subito dopo verrà deposte corone di fiori nel parco della memoria. Alle ore 17 nella chiesa madre del paese verrà celebrata la Santa Messa e alle ore 20 la fiaccolata lungo il percorso della memoria, organizzata dal comitato vittime della scuola.

