Covid, il Molise supera quota 461mila vaccinazioni, di cui 17mila sono terze dosi

Sono già 13431 i molisani con più di 80 anni di età che si sono sottoposti al nuovo richiamo vaccinale

CAMPOBASSO. Nelle ultime 24 ore in Molise sono state superate le 461mila somministrazioni di vaccino antic-Covid. Per la precisione il dato fornito in serata dall’Azienda sanitaria regionale parla di 461175 inoculazioni di siero, di cui 17080 sono terze dosi.

Ed aumentano in termini numerici le persone che si sono già sottoposte al nuovo richiamo contro il virus: per la maggior parte sono persone con più di 80 anni di età (13431), mentre sono 1277 coloro con età compresa tra 70 e 79 anni e 1242 hanno invece un’età compresa tra i 60 e i 69 anni.

L’Asrem, anche sulla base delle indicazioni fornite nei giorni scorsi dalle autorità sanitarie nazionali, nelle prossime settimane dovrà implementare gli sforzi per velocizzare il percorso di immunizzazione con dose di rinforzo prioritariamente per queste fase di età, che prima di altre hanno iniziato il ciclo vaccinale.