Spettanze non pagate ai 350 dipendenti del Gemelli, Romagnuolo: “Serve chiarezza”

CAMPOBASSO. Subito il pagamento degli arretrati contrattuali che spettano di diritto e che non arrivano per gli oltre 350 dipendenti del Gemelli Molise. Lo chiede con forza la consigliera regionale Aida Romagnuolo.

“Lavoratori – ricorda - che nelle ultime settimane stanno vivendo nell’assoluta incertezza rispetto al riconoscimento economico dovuto e alla vendita della struttura sanitaria ad un fondo svizzero. Su quest’ultimo fronte, infatti, il comparto chiede lumi sul proprio futuro: chi sono i nuovi acquirenti? Quali contratti verranno applicati dopo il passaggio?”.

Come annunciato dalle sigle sindacali in occasione dell’assemblea indetta proprio alle porte del Gemelli Molise, a Campobasso, non è escluso uno sciopero. Una vicenda che non ha lasciato indifferente la consigliera regionale.

“Manifesto tutta la mia vicinanza ai lavoratori di quella che in regione ha sempre rappresentato una eccellenza – ha infatti commentato - È fondamentale che gli operatori, dai sanitari ai medici, dai tecnici agli amministrativi, da anni ed anni impegnati in questa realtà sanitaria, non vivano nell’ansia e nel terrore di un domani incerto. Si faccia chiarezza e si corrisponda loro quanto dovuto come da adeguamento contrattuale. Continuo a restare al loro fianco e a farmi portavoce delle loro richieste nelle sede opportune”.

