Covid, 17.576 terze dosi somministrate finora in Molise. Oltre 13mila gli over 80 coperti

Oltre 699 dosi di siero anti-Covid somministrate oggi in Molise, portano il totale a 461.874 da inizio anno

CAMPOBASSO. Sono 699 i vaccini somministrati nelle ultime 24 ore in Molise, di cui 496 terze dosi inoculate in particolare ad anziani con più di 80 anni di età (176), 116 nella fascia di età che va dai 60 ai 69 anni, 94 agli over 70.

In totale le dosi di rinforzo già somministrate in regione sono 17.576, un numero destinato a crescere nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, anche alla luce dell’annuncio del vive Ministro alla salute, Pierpaolo Sileri, che ha fatto intendere che la terza dose di vaccino sarà somministrata progressivamente a tutti, per scongiurare il rischio graduale di reinfezioni al Covid, già diffuse tra coloro che per primi si sono vaccinati.