Piano Sanitario: è battaglia giudiziaria contro Toma. I comitati notificano il ricorso al Tar

Annunciata in serata la notizia della notifica del ricorso dinanzi alla magistratura amministrativa. I comitati civici hanno impugnato il decreto del Commissario ad acta alla sanità molisana n. 94 del 09.09.2021, con cui il presidente Donato Toma ha adottato il POS 2019/2021. Conferito mandato unitario all'avvocato Vincenzo Iacovino

CAMPOBASSO. Il “Forum per la difesa della Sanità pubblica di qualità del Molise”, il “COMITATO DIGNITA’ E VERITA’ PER LE VITTIME COVID 19” ed il Comitato “MOLISANITA’ LL13” hanno dato mandato all’avv. Vincenzo Iacovino ad essere difesi contro un Piano sanitario che i ricorrenti giudicano “viziato per gravi violazioni di legge e che di fatto non assicura i livelli essenziali di assistenza”.

Si attende ora la fissazione della camera di consiglio che presumibilmente ci sarà nel mese di novembre, all’esito della quale il collegio si pronuncerà con un’ordinanza cautelare.