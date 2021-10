Isernia, il poker d’assi di Castrataro: nominati i nuovi assessori, ecco le deleghe

Giunta snella (in partenza) con due esterni, Luca De Martino e Leda Ruggiero. Fuori Pd, M5s e Sara Ferri. Per la parte politica, Vinci vicesindaco, Iannone al Bilancio. Nicolina Del Bianco consigliera delegata con funzioni cruciali di raccordo tra le istituzioni e l’ente, oltre alla ‘grana’ Personale. GUARDA LE VIDEOINTERVISTE

di Pasquale Bartolomeo

ISERNIA. Si parte a ranghi ridotti, ma - dice il sindaco – scommettendo forte sulla qualità delle scelte. Piero Castrataro vara ufficialmente la Giunta comunale: oggi pomeriggio la conferenza stampa di presentazione dei quattro assessori, di cui due esterni, un vicesindaco under 30, nessuno dei partiti tradizionali e un’età media tra le più basse che si ricordino da sempre.

Ciliegina sulla torta, una super consigliera delegata con attribuzioni dall’enorme peso specifico, forte dell’esperienza accumulata in anni di lavoro. Ma non passa inosservata l’assenza di tutto il Pd, del M5S, di Isernia Verde e solidale, di gran parte della lista del sindaco, Isernia Futura: di tutti gli alleati, insomma, esclusi in prima battuta dall’esecutivo.

Facendo nomi e cognomi: per le figure di stampo politico, spazio ad Angelo Iannone, 45 anni, funzionario presso l’Agenzia delle Entrate e secondo eletto di Isernia Futura, che sarà il nuovo assessore al Bilancio, alle Finanze e ai Tributi. Poi Federica Vinci, 28 anni, copresidente di Volt Italia, prima nelle file del partito e in tutto il centrosinistra a Isernia, Teaching Fellow presso l’Harvard Kennedy School del Massachusetts, è il nuovo vicesindaco con delega alle Politiche comunitarie, giovanili, al Turismo e al Marketing territoriale.

I due esterni: come anticipato da isNews sabato scorso, sarà Luca De Martino il nuovo assessore alla Cultura, ai rapporti con la Proloco e alla pianificazione di eventi e manifestazioni. Infine, la vera sorpresa: Leda Ruggiero, con delega alle Politiche sociali, all'Istruzione, alle Pari opportunità, alle Politiche educative e ai Servizi per l'infanzia. Una brillante docente di Storia e Filosofia, 42 anni, disabile, molto stimata in città, che si occuperà di un mondo delicato e complicato, quello del sociale, con la consapevolezza di chi quel mondo lo tocca con mano tutti i giorni. La professoressa, tra l’altro, è la nipote diretta di Gabriele Melogli, competitor di Castrataro alle scorse elezioni. E proprio sul possibile ‘conflitto di famiglia’ che avrebbe potuto rappresentare la sua nomina non si è nascosta alle domande della stampa.

“Se non è stato un problema per il sindaco, figuriamoci se lo è per me – ha commentato visibilmente emozionata - Ma neanche per zio Gabry, che è sopravvissuto tranquillamente quando gli ho dato la notizia. Comincerò questo incarico dallo studio, mi servirà un po’ di tempo: chiedo indulgenza in questo senso, ho sicuramente tantissimo da imparare e con molta umiltà lo dico. I primissimi tempi serviranno per farmi rendere conto. Spero di fare con serietà il mio lavoro. E di poter collaborare, in futuro, anche con la mia amica Francesca Scarabeo”. La senologa, prima eletta di Isernia Futura, era data per favoritissima alle Politiche Sociali: ma a questo punto il suo ingresso in Giunta è tutt’altro che scontato.

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA A RUGGIERO

Altra figura nuova sicuramente quella di De Martino, assicuratore 42enne, storicamente impegnato nell’organizzazione di serate ed eventi, soprattutto a tema musicale. “Lavoro in questo ambito sia come secondo lavoro che come hobby che come impegno fattivo da una quindicina di anni – si è presentato - ho fatto direzioni artistiche, diverse organizzazioni di manifestazioni in ambito culturale di vario tipo e mi metto a disposizione della cittadinanza e Di tutta la struttura comunale per rilanciare la cultura a Isernia. Intendo partire – ha anticipato - dalle tradizioni e dalle manifestazioni che si sono consolidate nel tempo con ottimi risultati, ma comunque vorrei cercare di alzare il livello della proposta culturale sotto tutti i punti di vista. Coinvolgerò tutti, nella prima fase avrò modo di confrontarmi con tutti e di conoscere tutti gli operatori culturali”.

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA A DE MARTINO

Raggiante e motivatissima la Vinci, neofita della politica locale, che ha ammesso di essersi iscritta oggi stesso, dopo la firma del decreto sindacale, a una serie di corsi attinenti alle deleghe ricevute, perché “l'Europa è una grande opportunità. Ha la possibilità di aiutarci concretamente sia con i fondi sia con progetti che riguardano tutta la cittadinanza e il Comune stesso”. Un passaggio anche sull’eventuale secondo assessorato a Volt: “Non so, ma so che dobbiamo capire quali sono effettivamente le necessità del Comune. Capendo quelle siamo anche in grado di comprendere le persone che ci vogliono e le competenze che servono. Abbiamo dei cervelli fantastici all'interno della nostra maggioranza e tra tutti quanti i consiglieri comunali. Potremmo sfruttarle al meglio nel momento in cui sapremo effettivamente di cosa c'è bisogno e potremmo metterli al servizio come assessori”.

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA A VINCI

Ingresso in Comune con delega di peso per Iannone, figlio d’arte politicamente parlando (suo padre, il medico Clementino Iannone, è stato consigliere comunale in quota Udc con Gabry Melogli sindaco). “E’ una sfida che ho accettato di buon grado – ha dichiarato - Sono tranquillo e sereno anche perché sono molto fiducioso sia del sindaco sia della Giunta. Ci metterò tutto l'impegno e la competenza per cercare di porre rimedio ad eventuali problematiche che dovessero emergere. Non ho ancora avuto alcun contatto con il dirigente al Settore Finanze, ma so che è una persona disponibile e sono sicuro che ci sarà collaborazione e disponibilità da entrambi per il bene della città”.

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA A IANNONE

Infine, ruolo cruciale quello affidato alla consigliera delegata, l’ex sindaco di Macchia d’Isernia, già dirigente della Regione Molise e commissario del Consorzio di Bonifica di Venafro Nicolina Del Bianco. Per lei, forte di un curriculum amministrativo che pochi possono vantare, deleghe al personale, attuazione del programma, democrazia partecipata, strategia delle aree interne, sviluppo sostenibile, Por 2021-2027, accordi di programma e rapporti con il Consiglio comunale. Una figura di raccordo tra le istituzioni e l’ente tutto, la sua, che sarà fondamentale per l’avvio (e la ripartenza) dell’intera macchina amministrativa.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!