Covid, sale l’indice Rt: 18 Regioni a rischio moderato. C’è pure il Molise

In aumento anche l’incidenza. Per gli esperti esiste il rischio che la prossima settimana si superi la soglia epidemica. I dati del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità

ROMA. Aumentano i casi di Covid in Italia così come l’indice di trasmissibilità. Balzo in avanti per l’Rt nazionale che da 0,86 raggiunge quota 0,96 e si attesta appena sotto la soglia epidemica. Tuttavia gli esperti stimano che la prossima settimana tale soglia potrebbe essere superata, giungendo addirittura a 1,14.

Questi i dati e le proiezioni che emergono dal monitoraggio dell’Istituto Superiore di sanità e del Ministero della Salute.

Sempre a livello nazionale l'incidenza arriva a 46 casi di Covid per 100mila abitanti (periodo 22-28 ottobre) rispetto ai 34 della scorsa settimana.

Salgono i ricoveri ordinari, mentre restano stabili le terapie intensive. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è stabile al 3,7% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 28/10). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 4,5% dal 4,2% della scorsa settimana.

Salgono da 4 a 18 le Regioni/PPAA che risultano classificate a rischio moderato, tra cui figura pure il Molise. Le restanti 3 Regioni (Basilicata, Sardegna e Valle d’Aosta) risultano classificate a rischio basso.

