Servizio 118, Toma annuncia l’accordo. I rimborsi ai volontari salgono a 31 euro

A questo, ha anticipato il governatore Donato Toma, si aggiungeranno i rimborsi chilometrici. Aumenta anche il contributo per l’acquisto delle ambulanze

CAMPOBASSO. Servizio 118, aumentano i rimborsi spese per i volontari impegnati negli interventi di emergenza e nel trasporto dei cittadini in ospedale. E aumentano i contributi per l’acquisto dei mezzi di soccorso. Sono solo alcuni dei dettagli su cui si base l’accordo, da chiudere formalmente, ma di fatto già raggiunto, tra Regione, Asrem e associazioni di volontariato.

La novità maggiore riguarda i rimborsi ai volontari. Si passa da 22 a 31 euro, come ha chiarito il governatore del Molise e commissario alla Sanità Donato Toma, che intervenendo a Teleregione ha parlato di adeguamento a tariffari vecchi di vent’anni. Rimborsi spese, il volontariato prevede questo, a cui vanno ad aggiungersi il rimborso chilometrico per il servizio svolto, che sale dagli attuali 50 ai 150 chilometri, andata e ritorno per il raggiungimento del posto di servizio.

L’intesa a seguito del vertice “edificante”, come lo ha definito il presidente della Regione, che lo stesso Toma, il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano e il direttore amministrativo Antonio Lastoria hanno avuto oggi con i presidenti delle associazioni di volontariato impegnate nel servizio 118. Che sembrerebbero aver accolto la proposta.

Le altre novità riguardano i contributi per l’acquisto e l’ammortamento di un’ambulanza, che sale da 35mila euro, come proposto dall’Asrem qualche settimana fa, a 60mila euro. Il passaggio successivo riguarda la stipula della nuova convenzione. Atteso per i prossimi giorni.

