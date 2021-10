Covid, prenotazioni terze dosi di vaccino: ecco chi deve inoltrare richiesta dal portale regionale

Implementata la piattaforma online per la prenotazione delle terze dosi. Gli anziani over 80 non dovranno inoltrare richiesta dal portale ma verranno contattati direttamente dall’azienda sanitaria tramite messaggio telefonico

CAMPOBASSO. Sul portale Regione Molise dedicato alle vaccinazioni anti Covid-19 (http://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/) è possibile da ieri effettuare le ulteriori prenotazioni, con possibilità di scelta della data, orario e sede di somministrazione della terza dose per operatori sanitari e socio-sanitari delle strutture private operanti in Molise che abbiano avuto la somministrazione della ultima dose da almeno 180 giorni.

L’annuncio arriva dall’Azienda sanitaria regionale, che precisa anche che continueranno ad essere prenotabili:

la terza dose per soggetti fragili dai 18 anni in su e che abbiano avuto la somministrazione della ultima dose da almeno 180 giorni;

terza dose per cittadini dai 60 anni in su e che abbiano avuto la somministrazione della ultima dose da almeno 180 giorni;

prenotazione online prima dose – per chi non ha fatto ancora la prima dose con possibilità di scelta in autonomia del centro vaccinale, della data e dell’orario;

riprogrammazione (cancellazione dell’appuntamento fissato e definizione del nuovo) in autonomia del luogo, della data ed ora per la seconda dose;

riprogrammazione (cancellazione dell’appuntamento fissato e definizione del nuovo) in autonomia scegliendo luogo, data ed ora per la terza dose.

Dall’Asrem ricordano inoltre che i cittadini over 80 e gli ospiti e operatori delle RSA e Case di Riposo non devono procedere alla prenotazione, in quanto reclutati direttamente per la somministrazione con sms della Regione.

Infine il personale Asrem, sia under 60 che over 60, non dovrà effettuare la prenotazione tramite il portale, in quanto - per garantire la copertura dei turni di servizio – lo stesso personale verrà direttamente convocato dalla struttura.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!