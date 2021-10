Isernia, anziani e welfare sul territorio: la Fap Acli chiede collaborazione al sindaco

Lettera aperta della Federazione anziani e pensionati a Castrataro e al neo assessore al ramo, Leda Ruggiero

ISERNIA. Lettera aperta della Fap Acli Molise al nuovo sindaco di Isernia, Piero Castrataro, e all’assessore alle Politiche Sociali, Leda Ruggiero, fresca di nomina. Il segretario regionale della Federazione anziani e pensionati Acli, Dante Cicchini, chiede subito coinvolgimento e la possibilità di poter partecipare ai tavoli di lavoro, confronto, ascolto e decisioni che dovessero essere aperti sulle problematiche di settore. L’auspicio è quello di una fattiva collaborazione tra istituzioni e rappresentanze sociali, “che non potrà che portare benefici – si legge nella missiva – e risultati positivi verso la realizzazione di un vero e proprio welfare territoriale” che organizzi al meglio la solidarietà.

“Da anni - scrive Cicchini a Castrataro – il welfare è sotto pressione. Ci saranno sempre più anziani e noi stessi saremo sempre più anziani. La mancanza di ricambio generazionale modificherà il rapporto tra pensionati e lavoratori. Aumenteranno le patologie, molte si cronicizzeranno e, inevitabilmente, lieviteranno i costi; accanto ai bisogni sanitari cresceranno anche le necessita di cura e assistenza; i legami familiari diventeranno sempre più deboli perché il welfare fai-da-te è andato in crisi (dove non arrivava il pubblico c’erano le reti familiari. Oggi questo è sempre meno possibile). La struttura delle famiglie è cambiata radicalmente (diminuiscono le famiglie numerose e interconnesse); gli oneri di cura non possono pii essere frazionati tra i membri della famiglia (questi portano all’istituzionalizzazione dell’anziano presso case di cura o al ricorse ad assistenti familiari-badanti); cresce il numero delle famiglie in povertà assoluta, che interessa soprattutto il Sud (sia se consideriamo i nuclei familiari sia i singoli individui)”.

Per affrontare i cambiamenti in atto, una possibilità è, ad avviso della Fap Acli, il paradigma del secondo welfare: ovvero, un insieme di protezioni e investimenti sociali a finanziamento non pubblico, fornito da una vasta gamma di attori economici e sociali, collegati in reti dal forte ancoraggio territoriale, che vanno progressivamente affiancandosi al primo welfare di natura pubblica. In breve, mentre nel primo welfare rientrano prestazioni e servizi considerati essenziali che garantiscono il godimento dei diritti fondamentali di cittadinanza, nel secondo welfare rientrano il settore della protezione sociale integrativa volontaria — soprattutto nel campo delle pensioni e della sanità — e quei servizi sociali che il settore pubblico non è oggi in grade di garantire. A nostro avviso – conclude Cicchini - prime e secondo welfare non devono essere visti come due compartimenti stagni, ma come due sfere tra loro intrecciate, che sfumano una nell’altra a seconda delle politiche e delle aree di bisogno in cui la seconda, sussidiariamente, si configura come integrativa e non sostitutiva della prima”.

Di qui la richiesta di una collaborazione aperta e fattiva.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!