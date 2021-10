Isernia, staffetta Pd per la presidenza del Consiglio. Castrataro verso la Giunta a 9

Bontempo e Sardelli si alternerebbero dopo 30 mesi, come da Statuto. Ma da non escludere due assessorati ai Dem e il vertice dell’assise a Isernia Futura. Le ipotesi in campo per l'allargamento dell'esecutivo: decisivo il ruolo della dottoressa Scarabeo ai fini della composizione del puzzle

ISERNIA. Si arriverà al dunque con un solo nome. Uno soltanto, tra Bontempo e Sardelli, per blindare l’accordo di maggioranza ed eleggere, già nei primi scrutini, il nuovo presidente del Consiglio comunale. Giovedì 4 novembre, alle ore 16, la prima riunione dell’assise targata Piero Castrataro: e all’ordine del giorno, più di tutti, c’è l’elezione del vertice dell’assemblea che, a quanto pare, dovrebbe essere assegnato al Partito Democratico, almeno nelle intenzioni del sindaco. Il primo cittadino, come noto, è partito con una Giunta a 4: almeno 5 le poltrone assessorili ancora da assegnare, senza contare appunto quella della presidenza del Consiglio.

I Dem, secondo quanto appreso da isNews, dovrebbero tenere in considerazione rigorosamente il criterio dei voti: prima eletta Maria Teresa D’Achille, a seguire Ovidio Bontempo e Sergio Sardelli. Ma la pasionaria del centrosinistra, ex vicesindaco della Giunta Brasiello, non parrebbe interessata all’incarico di coordinamento dell’assise. Di qui lo ‘scorrimento della graduatoria’, con i due avvocati separati da appena 5 preferenze. Bontempo insomma, seppur di poco, sarebbe in pole position. Ma lo Statuto comunale, all’articolo 22, toglierebbe le castagne dal fuoco ai Dem: la carica di presidente dura 30 mesi, dopodiché si procede alla votazione di un nuovo presidente. Insomma, tra Bontempo e Sardelli potrebbe esserci una staffetta che metterebbe tutti d’accordo.

Qualora in coalizione si raggiunga subito un’intesa, Bontempo potrebbe essere eletto già nei primi due scrutini, dove occorrono i due terzi dei voti: 22 su 33 disponibili (32 consiglieri più il sindaco). Altrimenti, secondo quanto previsto dallo Statuto, dal terzo scrutinio basta la maggioranza assoluta: 17 voti, numero decisamente più alla portata.

Ma il punto è: quale sarà l’accordo complessivo nel quale sarà ricompreso il Pd, nelle intenzioni del sindaco, vista l’iniziale esclusione dalla Giunta? I Dem sono la seconda forza della coalizione e hanno eletto 6 consiglieri. Spetteranno loro un assessorato e la presidenza, due assessorati e la presidenza o, ancora, due assessorati e basta, con il vertice del Consiglio pilotato da altri? Difficile dirlo, visto che finora Castrataro ha dimostrato di saper tenere le proprie carte ben nascoste fino all’ultimo. Ma nelle prossime 48 ore è prevedibile che ci sia un vertice di maggioranza nel quale far venire i nodi al pettine. E la sensazione è che il Pd – assente nella conferenza stampa di presentazione dell’esecutivo, giovedì scorso – richieda un accordo globale: due poltrone come minimo e la promessa di tempi certi per l’allargamento, preferibilmente entro Natale. Un accordo da mettere in cassaforte entro giovedì, prima del voto in aula.

Improbabile che Castrataro non accetti: tenere fuori il Pd dalla Giunta, finora a forte trazione civica e con due esterni di diretta espressione del primo cittadino, sarebbe assolutamente inspiegabile, politicamente. Ma sul numero di assessorati da assegnare al primo partito della coalizione, è arduo fare calcoli: tutto dipenderà da quanti saranno i posti totali in Giunta. Il sindaco, giovedì scorso, ha ammesso che sul testo dello Statuto comunale sono in corso delle verifiche: l’articolo 44 prevede che “la Giunta è composta dal sindaco che la presiede e da un numero massimo di 10 assessori, compreso il vicesindaco, nel rispetto delle norme sulla parità di genere”. Ma la norma comunale striderebbe con la legge, dunque il numero massimo di assessori potrebbe scendere a 9. In tal caso qualcuno, nei cinque alleati di coalizione, a qualcosa dovrà rinunciare, visto che presidenza e Giunta sono legate a doppio filo.

Le ipotesi circolate finora vedrebbero Castrataro propendere per una Giunta a 9 con ben 4 assessori di Isernia Futura, la sua lista: oltre ad Angelo Iannone, già nominato al Bilancio, gli altri tre papabili sarebbero, in ordine di voti, Francesca Scarabeo, Domenico Di Baggio e Nicola Paolino. La senologa, tuttavia, pareva destinata alle Politiche Sociali, finite all’esterna Leda Ruggiero: toccherà capire, pertanto, se le interesserà accettare altre deleghe, se le attribuzioni della Ruggiero saranno spacchettate in un secondo momento o se, addirittura, la dottoressa resterà, più o meno volontariamente, fuori dalla Giunta.

Di Baggio è in pole position per Polizia Municipale e Borgate. Meno certezze intorno a Paolino, mentore di Castrataro, suo principale sostenitore e fondatore della lista Isernia Futura: vista la roboante vittoria, un suo ingresso nel governo cittadino sarebbe un riconoscimento politicamente dovuto. Ma il manuale Cencelli dice altro. E con due esterni voluti dal sindaco, che a sua volta è espressione della lista civica, Castrataro di assessori di riferimenti ne ha già tre adesso (Ruggiero, De Martino e Iannone): forzare la mano a scapito degli alleati, insomma, non sarebbe un bel segnale.

Diverso il discorso se la Scarabeo preferisse rinunciare: dentro Di Baggio e Paolino, e quel punto strada spianata per la quota rosa Pd Maria Teresa D’Achille (favorita per la delega all’Università). Rimarrebbero ancora due posti: sempre secondo il Cencelli, uno sarebbe ancora del Pd, l’altro di Volt (che però ha già il vicesindaco con Federica Vinci). Se il Pd fosse dirottato sulla presidenza del Consiglio e Volt rinunciasse al secondo seggio, buona regola sarebbe quella di includere anche il Movimento Cinque Stelle - con il partito che parrebbe orientato a indicare Vittorio Monaco - e Isernia Verde e Solidale, con Sara Ferri.

Così facendo, sarebbero 6 uomini (Iannone, Di Baggio, Monaco, Paolino, De Martino e il sindaco) e 4 donne (Vinci, D’Achille, Ruggiero e Ferri), con il preciso rispetto della legge Delrio sulle quote rosa in giunta, pari al 40 per cento della composizione, in cui dev’essere computato anche il sindaco come stabilito dal Ministero dell'Interno nella nota 24 aprile 2014. Se invece il Pd volesse a tutti i costi due assessorati (ma non la presidenza), un’ipotesi potrebbe essere quella di Paolino successore di Peppino Lombardozzi.

A semplificare la vita di Castrataro, insomma, dovrebbe essere la Scarabeo. Certo, se invece le poltrone da assegnare fossero 10, la strada per lui sarebbe decisamente in discesa.

Pba