19 anni dal sisma che commosse il mondo: il Molise ricorda gli angeli di San Giuliano

Iniziata con la seduta straordinaria del Consiglio regionale, la lunga Giornata commemorativa in ricordo delle vittime del terremoto del 31 ottobre 20002 e che terminerà questa sera con la fiaccolata per le strade del paese devastato da una tragedia che nessuno potrà mai dimenticare. GUARDA LA FOTOGALLERY

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Sono trascorsi 19 anni dal terremoto di 31 ottobre 2002 e come ogni anno da allora il Molise si ferma in ricordo dei 27 bambini e della maestra Carmela Ciniglio, morti sotto il peso delle macerie della scuola elementare Jovine. Una tragedia collettiva che nessuno potrà mai dimenticare. Tutti coloro che vissero quella giornata ricordano perfettamente l’ansia dei momenti successivi alla scossa delle ore 11.30, il dolore e il coinvolgimento emotivo nella tragedia che commosse l’Italia e il mondo.

Da quel 31 ottobre 2002 cambiò profondamente l’approccio ai temi della sicurezza e del diritto allo studio in luoghi sicuri, elementi questi ultimi fino ad allora pressochè sottovalutati dalle istituzioni, a tutti i livelli. L’assurdo sacrificio di quei piccoli studenti e della loro maestra, il cui ricordo oggi sarà scandito dai rintocchi della campana del piccolo cimitero di San Giuliano, ha consentito di far germogliare dal basso una coscienza collettiva diffusa ormai in ogni angolo del Paese e che rivendica la giusta attenzione nell’adozione di provvedimenti che non possono non tener conto della fragilità del territorio, elemento con cui quasi quotidinamente ci si deve confrontare.

La giornata commemorativa è partita questa mattina con il Consiglio regionale straordinario che si è aperto con l’osservazione di minuto di silenzio in ricordo di ciascuna delle vittime del sisma del 31 ottobre 2002. Numerose come sempre le dichiarazioni provenienti dalle istituzioni: dal presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone al governatore Toma, dall’assessore regionale Filomena Calenda al sottosegretario Roberto Di Baggio.

